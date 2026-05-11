Se viene el concurso por el nombre para la avenida Mosconi en Neuquén

La avenida Mosconi llevará un nombre elegido mediante un proceso participativo, se llevará a cabo en mayo y en los próximos días se abrirá el concurso en la página web de la municipalidad de Neuquén en el que todos los que tengan más de 16 años podrán votar, dijo la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación internacional, Luciana De Giovanetti.

Según explicó la funcionaria, habrá un listado de diez posibles nombres que ya comenzaron a ser preseleccionados por los comerciantes y los vecinos que viven frente a la obra. También se dispodrá una opción de «otro» para poner una identificación diferente a las diez primeras opciones.

No será necesario ser contribuyente para votar. Sí se requerirá tener un mínimo de 16 años y residencia en Neuquén capital. De acuerdo De Giovanetti, esto será posible detectar mediante la introducción del número del DNI de cada persona interesada en darle un nombre a la avenida que está en obra, desde los puentes carreteros hasta la Gatica, en Neuquén capital.

De Giovanetti dijo que la pestaña para rebautizar a la nueva avenida Mosconi estará disponible «en los próximos días». Estimó que la consulta durará al menos un mes y que al término del plazo, se armará un expediente para que el Deliberante formalice el nuevo nombre.

Aclaró que las colectoras de la Mosconi, como Lastra, Perticone, Félix San Martín y Planas pasarán a ser denominadas «peatonales» para evitar el cambio de documentación de los comercios y viviendas que están emplazados en esas calles laterales.

Comerciantes y frentistas sugerirán los nombres

El cambio de nombre de la avenida urbana fue una idea que tuvo el intendente Mariano Gaido cuando inició la primera gestión, ya que con el traslado de la ruta 22 hacia la autovía, se abría la posibilidad de modificarla. La autorización para intervenir en la vieja ocurrió en 2025, luego de que la provincia recibiera la administración de Nación.

El nombre que buscaba Gaido fue «avenida Vaca Muerta», pero no logró consenso político hace 6 años. Ahora, con las consultas a los frentistas durante la ejecución de la obra, el gobierno municipal sostiene que fueron los comerciantes en las reuniones con el jefe comunal los que solicitaron identificar de otra manera a la nueva avenida urbana.

De Giovanetti dijo que será el grupo de frentistas movilizados por el nuevo nombre de la Mosconi el que sugerirá los diez posibles nombres, con la opción de poner «otro» para que el resto de la población pueda agregar su propia sugerencia, si no está de acuerdo con las primeras diez opciones.

El oficialismo no está de acuerdo con que lleve nombres políticos, aunque ya existen las sugerencias de Horacio «Pechi» Quiroga (UCR) y Felipe Sapag (MPN). Entre los nombres que fueron adelantados como posibles desde sectores oficiales postularon Gran Avenida, avenida Neuquén, avenida Confluencia, avenida Limay, de las Bardas.