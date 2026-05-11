Mínimas de hasta -3°C: qué dice el pronóstico del tiempo en Neuquén y Río Negro para este martes 12

Se aproxima una jornada bastante fría en Neuquén y Río Negro. Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este martes 12 de mayo, se aguardan bajas temperaturas para el Alto Valle, cordillera y costa atlántica, con heladas en algunos sectores.

En General Roca y alrededores, para mañana se espera una jornada completamente nublada, con una máxima de 16°C en la tarde, que estará acompañado por una leve brisa desde el sudeste, con ráfagas por encima de los 20 km/h.

Por la noche, la mínima llegará a los 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas de 25 km/h.

Fuente: AIC.

En Neuquén capital y Cipolletti, el pronóstico marca una máxima de 17°C y un cielo completamente cubierto. A la par, el viento soplará desde el este a 20 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 0°C.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este martes 12 en la cordillera

En Bariloche, se aproxima un martes nublado con una máxima de 11°C, mientras que el viento casi no tendrá incidencia proveniendo desde el oeste. Por la noche, la mínima llegará a -3°C.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, además del frío, también hay probabilidad de precipitaciones. Durante el día, la máxima será de 11°C, con un cielo inestable, y poca presencia del viento. Por la noche, la mínima será de -2°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la costa atlántica este martes 12

En Viedma, se aguarda un martes con una máxima de 12°C y un cielo nublado, con presencia del viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 30 km/h.

Por la noche, la mínima será de 0°C, mientras que el viento oscilará desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.