Mínimas de hasta -3°C: qué dice el pronóstico del tiempo en Neuquén y Río Negro para este martes 12
Se aguarda una jornada intensamente fría en el Alto Valle, mientras que en la cordillera anticipan heladas. Qué pasa en la costa atlántica.
Se aproxima una jornada bastante fría en Neuquén y Río Negro. Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este martes 12 de mayo, se aguardan bajas temperaturas para el Alto Valle, cordillera y costa atlántica, con heladas en algunos sectores.
En General Roca y alrededores, para mañana se espera una jornada completamente nublada, con una máxima de 16°C en la tarde, que estará acompañado por una leve brisa desde el sudeste, con ráfagas por encima de los 20 km/h.
Por la noche, la mínima llegará a los 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas de 25 km/h.
En Neuquén capital y Cipolletti, el pronóstico marca una máxima de 17°C y un cielo completamente cubierto. A la par, el viento soplará desde el este a 20 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 0°C.
Cómo va a estar este martes 12 en la cordillera
En Bariloche, se aproxima un martes nublado con una máxima de 11°C, mientras que el viento casi no tendrá incidencia proveniendo desde el oeste. Por la noche, la mínima llegará a -3°C.
En San Martín de los Andes, además del frío, también hay probabilidad de precipitaciones. Durante el día, la máxima será de 11°C, con un cielo inestable, y poca presencia del viento. Por la noche, la mínima será de -2°C.
Qué pasa en la costa atlántica este martes 12
En Viedma, se aguarda un martes con una máxima de 12°C y un cielo nublado, con presencia del viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 30 km/h.
Por la noche, la mínima será de 0°C, mientras que el viento oscilará desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.
Comentarios