Fin de año con viento y nubes: el pronóstico para recibir el 2026 en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h y una marcada amplitud térmica, la cordillera se prepara para despedir el 2025. Los detalles del tiempo para el 31 y el inicio del nuevo año.
La cordillera de Río Negro y Neuquén se prepara para despedir el año con un clima típicamente patagónico: sol intermitente, temperaturas agradables durante el día y el siempre presente viento del oeste, que cobrará fuerza justo para el brindis de Año Nuevo.
Nochevieja en Bariloche: viento y nubosidad
Para quienes elijan San Carlos de Bariloche para recibir el 2026, la clave será el abrigo y la precaución con las mesas exteriores.
- Lunes 29 y Martes 30: Jornadas con nubes y máximas de hasta 25°C. El viento se sentirá con ráfagas de 50 km/h, especialmente en las primeras horas del día.
- Miércoles 31: La víspera de Año Nuevo tendrá una máxima de 26°C, pero el cielo se mantendrá mayormente cubierto.
- El brindis: ¡Atención! Se esperan ráfagas de 50 km/h durante la noche del 31. La recomendación es buscar lugares reparados o cenar bajo techo para evitar las molestias del viento.
San Martín de los Andes: calor y amplitud térmica
En la localidad neuquina, el panorama será similar, aunque con temperaturas un poco más elevadas hacia el cierre del miércoles.
- Martes 30: El termómetro bajará levemente hasta los 21°C, con ráfagas matinales y nocturnas que podrían incomodar las actividades al aire libre.
- Miércoles 31: El calor repunta con una máxima de 28°C. Sin embargo, a la hora de las 12, el viento volverá a ser un factor, aunque con menor intensidad que en los días previos.
- Jueves 1 de enero: El primer día del año llegará con sol parcial y una máxima de 27°C. Ideal para un almuerzo familiar, aunque por la noche las ráfagas volverán a los 50 km/h.
El respiro: ¿cuándo mejora el tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro?
Para quienes disfrutan de los lagos y las caminatas, el alivio total llegará el sábado 3 de enero. Se espera un cielo completamente despejado tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, con una máxima de 27°C y vientos leves.
Será, sin duda, el mejor día de la semana para disfrutar a pleno de la naturaleza.
