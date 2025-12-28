Fin de año con viento y nubes: el pronóstico para recibir el 2026 en la cordillera de Neuquén y Río Negro

La cordillera de Río Negro y Neuquén se prepara para despedir el año con un clima típicamente patagónico: sol intermitente, temperaturas agradables durante el día y el siempre presente viento del oeste, que cobrará fuerza justo para el brindis de Año Nuevo.

Nochevieja en Bariloche: viento y nubosidad

Para quienes elijan San Carlos de Bariloche para recibir el 2026, la clave será el abrigo y la precaución con las mesas exteriores.

Lunes 29 y Martes 30: Jornadas con nubes y máximas de hasta 25°C . El viento se sentirá con ráfagas de 50 km/h , especialmente en las primeras horas del día.

Jornadas con nubes y máximas de hasta . El viento se sentirá con ráfagas de , especialmente en las primeras horas del día. Miércoles 31: La víspera de Año Nuevo tendrá una máxima de 26°C , pero el cielo se mantendrá mayormente cubierto.

La víspera de Año Nuevo tendrá una máxima de , pero el cielo se mantendrá mayormente cubierto. El brindis: ¡Atención! Se esperan ráfagas de 50 km/h durante la noche del 31. La recomendación es buscar lugares reparados o cenar bajo techo para evitar las molestias del viento.

San Martín de los Andes: calor y amplitud térmica

En la localidad neuquina, el panorama será similar, aunque con temperaturas un poco más elevadas hacia el cierre del miércoles.

Martes 30: El termómetro bajará levemente hasta los 21°C , con ráfagas matinales y nocturnas que podrían incomodar las actividades al aire libre.

El termómetro bajará levemente hasta los , con ráfagas matinales y nocturnas que podrían incomodar las actividades al aire libre. Miércoles 31: El calor repunta con una máxima de 28°C . Sin embargo, a la hora de las 12, el viento volverá a ser un factor, aunque con menor intensidad que en los días previos.

El calor repunta con una máxima de . Sin embargo, a la hora de las 12, el viento volverá a ser un factor, aunque con menor intensidad que en los días previos. Jueves 1 de enero: El primer día del año llegará con sol parcial y una máxima de 27°C. Ideal para un almuerzo familiar, aunque por la noche las ráfagas volverán a los 50 km/h.

El respiro: ¿cuándo mejora el tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Para quienes disfrutan de los lagos y las caminatas, el alivio total llegará el sábado 3 de enero. Se espera un cielo completamente despejado tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, con una máxima de 27°C y vientos leves.

Será, sin duda, el mejor día de la semana para disfrutar a pleno de la naturaleza.