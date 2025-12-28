Fin de año agobiante: el Alto Valle recibe el 2026 con una ola de calor extrema y ráfagas de viento
El termómetro no dará tregua en el cierre del 2025. Con máximas que rozarán los 38°C el miércoles y ráfagas que aparecen por la noche, te contamos cómo preparar la mesa para recibir el nuevo año.
El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se encamina a un cierre de año sofocante. La última semana del 2025 no solo traerá temperaturas que superarán la barrera de los 35°C, sino que el viento se sumará a los festejos como un invitado difícil de manejar, especialmente a la hora del brindis.
El dilema del 31: ¿Mesa adentro o afuera?
Para este miércoles 31 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones que pondrán a prueba la organización familiar:
Se espera un pico de 35°C a 38°C durante la tarde, lo que garantiza un asado con calor extremo. Si bien durante el día las ráfagas serán moderadas (hasta 31 km/h), la noche podría volverse «exigente».
Si armás afuera, asegurá bien los manteles y buscá un rincón protegido del sudoeste. El ambiente estará cálido (cerca de 22°C a medianoche), ideal para la cena fría pero incómodo por el viento.
Alerta para el 1 de enero: un arranque de 2026 con ráfagas
El comienzo del 2026 no traerá alivio. Por el contrario, el jueves 1 de enero la intensidad del viento subirá un escalón:
- Máxima: Seguirá en los 35°C.
- Ráfagas: Se esperan vientos de hasta 59 km/h, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.
- Precaución: Quienes decidan pasar el feriado en el río (Limay o Neuquén), deberán estar atentos a la caída de ramas y al polvo en suspensión.
Cronograma del calor: ¿Cuándo afloja en el Alto Valle?
El repunte térmico será sostenido y marcará los primeros días del año nuevo:
- Viernes 2: El calor cede apenas un poco con una máxima de 31°C, pero el viento se mantiene firme con ráfagas de 50 km/h.
- Sábado 3: Llegará el ansiado respiro. Jornada soleada, máxima de 32°C y, lo más importante, el viento disminuirá significativamente su intensidad.
