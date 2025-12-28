Fin de año agobiante: el Alto Valle recibe el 2026 con una ola de calor extrema y ráfagas de viento

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se encamina a un cierre de año sofocante. La última semana del 2025 no solo traerá temperaturas que superarán la barrera de los 35°C, sino que el viento se sumará a los festejos como un invitado difícil de manejar, especialmente a la hora del brindis.

El dilema del 31: ¿Mesa adentro o afuera?

Para este miércoles 31 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones que pondrán a prueba la organización familiar:

Se espera un pico de 35°C a 38°C durante la tarde, lo que garantiza un asado con calor extremo. Si bien durante el día las ráfagas serán moderadas (hasta 31 km/h), la noche podría volverse «exigente».

Si armás afuera, asegurá bien los manteles y buscá un rincón protegido del sudoeste. El ambiente estará cálido (cerca de 22°C a medianoche), ideal para la cena fría pero incómodo por el viento.

Alerta para el 1 de enero: un arranque de 2026 con ráfagas

El comienzo del 2026 no traerá alivio. Por el contrario, el jueves 1 de enero la intensidad del viento subirá un escalón:

Máxima: Seguirá en los 35°C .

Seguirá en los . Ráfagas: Se esperan vientos de hasta 59 km/h , especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Se esperan vientos de hasta , especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Precaución: Quienes decidan pasar el feriado en el río (Limay o Neuquén), deberán estar atentos a la caída de ramas y al polvo en suspensión.

Cronograma del calor: ¿Cuándo afloja en el Alto Valle?

El repunte térmico será sostenido y marcará los primeros días del año nuevo: