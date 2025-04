Un herido grave por una ola de destrozos y agresiones en un boliche de Villa La Angostura: «Sufre arritmias graves»

Los hechos de violencia se repiten durante a la salida de boliches en horas de la madrugada en la zona céntrica de Villa La Angostura. El pasado fin de semana hubo heridos y detenidos, pese a continúan siendo interrogantes las causas que originaron la pelea. Aunque los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

De acuerdo a información que compartió Diario Andino, un grupo de jóvenes estuvo forcejeando en la entrada del club nocturno. Por consecuencia, uno de ellos terminó con el rostro ensangrentado, y el personal policial intentó frenar el disturbio que se había ocasionado. También, mencionaron que hubo destrozos, incluyendo la puerta de acceso y varias banquetas rotas, entre otros daños.

¿Quién es Juan Copa y cuál es su estado? identificado en los disturbios en Villa La Angostura

Juan Copa fue uno de los hombres involucrados en los disturbios ocurridos el pasado fin de semana en el local nocturno Euphoria, se encuentra internado en estado crítico en el hospital de San Martín de los Andes. Los médicos lo intubaron debido a la gravedad de su cuadro, y su evolución será determinante para definir si es necesario su traslado a Neuquén capital.

Mirta Figueroa, esposa de Copa, expresó a Diario Andino su angustia por la situación que atraviesan: «En este momento la verdad es que la estamos pasando bastante mal. Ahora mismo es muy difícil para nosotros.»

Respecto al estado de salud de su esposo, Figueroa compartió los resultados de la última junta médica y cómo ha sido su evolución en las últimas horas: «nos dijeron que, como anoche estuvo bastante estable, le pudieron sacar el respirador que tenía en la boca. Desde entonces lo están monitoreando, esperando ver cómo reacciona. Esta mañana todavía estaba un poco inestable, pero con algunas reacciones. Se nota que quiere despertarse, que quiere hablar, aunque sigue muy delicado».

«Sufrió arritmias»: ¿Cómo continúa el hombre qué fue parte de los destrozos del boliche?

«Los doctores nos explicaron que hay que esperar cómo pasa la noche. Si no tiene ninguna arritmia ni otra complicación, lo dejarán sin respirador, pero si se complica aunque sea un poco, van a tener que volver a colocárselo», afirmó Mira, esposa de Juan Copa.

Figueroa también reveló que su esposo sufre de arritmias graves y que los médicos le dijeron que su vida estuvo en riesgo esa noche: «Me dijeron que estuvo al borde. Tiene arritmias y estaban tratando de estabilizarlo, porque hubo una que fue bastante fuerte. Todo esto pasó por los golpes que recibió. El médico me dijo que si Juan se hubiese ido a dormir a la casa en vez de ir a la guardia, no la contaba. Cuando llegó (al hospital San Martín), tenía casi 200 pulsaciones y no podían bajarlas”.

Copa fue identificado en varias de las filmaciones que registraron los disturbios fuera y dentro del local. Según trascendió, formaba parte del grupo de personas que ingresó a Euphoria pese a tener la entrada prohibida debido a la aplicación del Derecho de Admisión.

Reiterados casos de violencia pública en Villa La Angostura

En relación a lo sucedido, aseveraron que este hecho se suma a una serie de incidentes violentos ocurridos semanas previas en la misma zona. El fin de semana anterior, a pocos metros del lugar, desconocidos apedrearon una cafetería rompiendo uno de sus cristales. También, agregaron que semanas atrás, en otra situación de extrema violencia, un joven sufrió la pérdida de siete piezas dentales y la fractura de mandíbula tras una brutal pelea en la vía pública.

Diario Andino sostuvo que «vecinos de las calles aledañas a la terminal de ómnibus han expresado su preocupación por la reiteración de estos hechos y han manifestado su malestar a los medios de comunicación».

«Denuncian que las peleas y ataques con piedras son frecuentes durante la madrugada y exigen mayor presencia policial en el sector, así como la instalación de más cámaras de seguridad en puntos estratégicos para prevenir este tipo de incidentes», indicaron.

Luego del grave incidente intervino Fiscalía: ¿Qué dijeron las autoridades?

Según informaron fuentes judiciales a Diario Andino, la Fiscalía ordenó el levantamiento del registro fílmico del lugar y la toma de declaraciones a una decena de trabajadores que fueron víctimas del ataque. Además, «se constató que las lesiones sufridas por empleados y el dueño del establecimiento fueron de carácter leve y que los afectados acudieron por sus propios medios al hospital local».

Por su parte, el comisario Marcos Oviedo dijo que los presuntos autores del hecho aún no han sido identificados y que continúan las tareas investigativas para dar con ellos. Hasta el momento, no se han realizado allanamientos ni se ha logrado la individualización de los agresores, quienes fueron captados en videos difundidos por redes sociales.

Destrozos en un club nocturno de Villa La Angostura durante la madrugada

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Fiscalía y la Policía, el episodio se inició cerca de las 5:30 de la madrugada del domingo, cuando tres sujetos en estado de ebriedad fueron vistos con los rostros ensangrentados afuera del boliche, alegando que habían sido agredidos dentro del local. Minutos después, el grupo intentó ingresar por la fuerza, golpeando las puertas del establecimiento.

Al retirarse la policía, los agresores continuaron con los destrozos en el exterior, atacando el vehículo del dueño del boliche. Luego, se sumaron entre 10 y 15 personas más, quienes ingresaron por la fuerza al local y causaron destrozos en mesas, sillas, vidrios y espejos, además de agredir físicamente a empleados de seguridad y bartenders.

«Rompieron parte del equipo de sonido», afirmó el dueño del boliche

Por otra parte, el duelo del boliche Adrián Tegano en diálogo con FM Andina denunció públicamente la falta de controles estatales. “Estas personas tienen el derecho de admisión aplicado por nuestra parte desde hace meses por hechos de violencia. Trabajamos muchísimo para garantizar la seguridad de nuestros clientes, cumplimos con todas las normativas y, aun así, terminamos perjudicados por un grupo que no respetan las reglas”, manifestó el dueño del boliche.

Según su testimonio, la seguridad del lugar logró contener la situación en un primer momento. Contó que al irse del lugar, le rompieron la luneta de su auto particular y luego regresaron corriendo hacia el local, donde protagonizaron nuevos hechos de violencia, aunque para ese momento ya había presencia policial. “Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, solo algunos golpes, pero el daño material, rompieron la puerta de acceso, cristales y parte del equipo de sonido, y el perjuicio para el comercio son significativos”, agregó.