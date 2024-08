Fotomultas en Neuquén: dónde se instalan las nuevas cámaras para registrar infracciones

En mayo, se instalaron en la ciudad de Neuquén las cámaras fotomultas. Desde el Municipio capitalino sostuvieron que eso generó que en tres meses bajaron a la mitad de las infracciones viales. Además adelantaron en cuáles sectores de la ciudad se colocan nuevos dispositivos.

El presidente del Consejo Municipal de Seguridad, Marcelo Inaudi, interpretó sobre las bajas de infracciones registradas que este comportamiento se debe a que “tienen fundamentalmente espíritu disuasivo». Marcó que «es evidente que ya se cometen muchas menos infracciones de tránsito y los automovilistas están aprendiendo a respetar las normas de tránsito, con lo cual están respetando ni más ni menos que a nuestros vecinos y vecinas».

Como había anticipado este medio, se avanza en la colocación de 15 nuevas cámaras. Inaudi dijo que apoyado en los resultados que observan, se está procediendo a instalar nuevas fotomultas en corredores principales de barrios, como Avenida del Trabajador y San Martín, y también en la avenida General Mosconi (ex Ruta 22).

Fotomultas en Neuquén: la mayoría opta por el pago voluntario

El funcionario detalló sobre el total de infracciones, que el 64% de los automovilistas optan por la modalidad del pago voluntario. “Quiere decir que aceptan la comisión de la infracción, aceptan las consecuencias y pagan la multa”, expresó.

Explicó que “la tecnología incorporada incide en el alto porcentaje de pago voluntario, pues no solo hay fotografías del momento preciso en el que se comete la infracción, sino que aquel infractor que quiere hacer un descargo puede ir al Juzgado de Faltas y ahí se le exhibe una filmación de no más de 5 o 6 segundos del momento exacto en el que cruza un semáforo en rojo, gira a la izquierda en lugar no permitido o está invadiendo la senda peatonal”. Y agregó: “Están dadas las garantías para toda la gente”, sentenció.