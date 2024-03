Francisco sigue resfriado, mantiene su agenda y criticó «la ideología de género, que anula las diferencias»

El papa Francisco criticó hoy la denominada «ideología de género», a la que consideró «el peligro más feo de hoy» ya que «anulas las diferencias» entre varones y mujeres.

«Hoy el peligro más feo es el de la ideología de género, que anulas las diferencias»; planteó el pontífice al recibir en el Vaticano a participantes de un encuentro sobre las vocaciones religiosas.

Antes de dar un texto escrito a los participantes, el Papa, con una palabras improvisadas, criticó: «Pedí hacer estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual; borrar la diferencia es borrar humanidad».

En ese marco, Francisco afirmó que «el hombre y la mujer, en cambio, se encuentran en una fructífera tensión».

Cómo es su agenda en el Vaticano

El resfrío y la gripe esta semana obligaron al papa Francisco a cancelar varias audiencias y por las que aún no puede leer sus discursos, pero mantiene su agenda de reuniones previstas en el Vaticano.

«Pido que lean el discurso así no me canso tanto: todavía estoy resfriado y me cansa leer bastante», planteó el pontífice al recibir este viernes a un grupo de teólogos en el Vaticano.

Así, el Papa de 87 años pronunció solo algunas palabras improvisadas a los presentes y luego le dio el texto preparado a un oficial de la secretaría de Estado para que lo lea.

Francisco arrastra una gripe y un resfrío desde el sábado pasado, cuando debió cancelar sus audiencias en el Vaticano.

Por el momento, según plantearon fuentes vaticanas a Télam, la agenda del pontífice para los próximos días se mantiene sin cambios, incluido un encuentro mañana con el canciller alemán, Olaf Scholz.