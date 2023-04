Fuerte cruce tras las elecciones en Bajada del Agrio: la oposición cuestiona el padrón electoral

A pocos días de concretarse las elecciones en Neuquén, los efectos de los resultados siguen surgiendo en distintas localidades que se sometieron a la voluntad popular. Bajada del Agrio no escapada de eso, un grupo de vecinos, autoconvocados, y vinculados a una lista que perdió el domingo, anticipó que este jueves realizará una manifestación en la plaza central y municipalidad para pedir que la Justicia Electoral revise el padrón utilizado en la última contienda que dio como vencedor a Ricardo Esparza.

Según manifestaron a este medio, durante las elecciones «se acercaron muchas personas que no viven en la localidad para votar» y adelantaron que solicitarán formalmente que se constate la veracidad de las personas que estaban habilitadas para votar. «Tenemos constatadas varios domicilios donde no vive gente que vino a emitir voto», explicaron.

Varias de las personas, convocadas para las 13 en la Plaza Central, no negaron que trabajaron en la campaña de la vencida Vanesa Vinez, actual concejal, y agregaron que «lo que se cuestiona no es el resultado de las elecciones que dieron como vencedor a Esparza, solo buscamos que se revea la veracidad de las personas empadronadas».

«Quedamos sorprendidos de la cantidad de gente que vino y no conocíamos, no es gente que viva en la localidad, nos parece injusto que eso pase más allá de los resultados, vamos a marchar por eso», explicaron.

«Hicimos un relevamiento y creemos que hay al menos 70 personas que no viven acá, puede parecer poco pero no está bien menos en un padrón de poco más de 1000 personas», contó una de las vecinas.

«En la avenida Roca hay muchas más personas empadronadas que las que realmente viven ahí», describió.

Esparza contestó las críticas y aseguró que «es algo personal»

El intendente electo dialogó con RÍO NEGRO y respondió las críticas al padrón. «No tengo noción de cuántos vecinos ya no viven en la localidad pero tienen domicilio acá, sin embargo yo también vi gente que no conozco y eso no me hace pensar que votaron a otro candidato, el voto es secreto», aseveró.

También explicó que el «problema de fondo» no es el padrón, sino que existe un conflicto personal con la actual intendenta de la localidad, su expareja y madre de sus hijas Mabel Pino, quien apoyó a la contrincante electoral Vinez.

«Es una cuestión personal con la intendenta y la candidata Vanesa Vinez», contó y explicó que tiene pruebas de cómo la jefa comunal desafectó en el último tiempo a personal municipal que trabajó en su campaña «solo por acompañarme».

«Mandó a sacar yuyos a una persona de Recursos Humanos y desafectó de áreas importantes a varios trabajadores solo porque manifestaron su apoyo a mi candidatura, de eso hay pruebas y denuncias», explicó.

«Estoy muy preocupado por esta situación, hay abuso de autoridad de parte de la intendenta y son muchas familias las que se están quedando sin trabajo», contó y agregó que le hicieron llegar que varias personas fueron «obligadas» a ser parte de la manifestación de este jueves a riesgo de afectar su continuidad laboral.

Respecto al panorama descripto por la oposición por la cantidad de personas que viven en la calle Avenida Roca y las que están habilitadas a votar describió que «yo mismo tengo domicilio en esa calle, pero vivo en otra, eso no es parámetro de nada».

Ricardo Esparza ganó la última elección por más de 300 votos representando a la lista 151 del Movimiento Popular Neuquino, es funcionario municipal y ya fue Intendente entre 2015 y 2019.