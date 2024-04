Fuertes vientos en Río Negro y Neuquén: caída de árboles, autos en banquina y suspensión de actividades

A raíz de los fuertes vientos pronosticados para este martes en la región, se registraron caídas de árboles, autos en banquina y suspensión de actividades en localidades de Río Negro y Neuquén.

En Cipolletti el temporal de viento causó estragos en distintos puntos de la ciudad, las intensas ráfagas se hicieron presentes provocando complicaciones como cortes en los servicios de luz y árboles caídos. Vecinos de la ciudad indicaron que uno de los sectores afectados fue la Isla Jordán, ya que a causa del viento varios árboles se cayeron y quedaron tendidos sobre la calle interrumpiendo el paso de autos.

Otras localidades que se vieron afectadas por la caída de árboles fueron Roca y Regina pero en zonas rurales. Afortunadamente no se registraron accidentes graves. De todas formas en ambas ciudades se suspendieron distintas actividades culturales por la tarde como medida de precacución.

Por su parte en Viedma, el fuerte temporal azotó a la ciudad y se reportaron numerosos desprendimientos de ramas, algunas de gran tamaño, en los bulevares, parques y la costanera de la ciudad, como consecuencia. Además las actividades en torno la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, fueron suspendidas y reprogramadas para el 6 de abril.

Neuquén fue la provincia que presenció intensas rafagas de viento, vecinos contaron en sus redes sociales que hubo caídas de árboles y ramas. Personal de Defensa Civil en localidades como Plotter tuvo que realizar trabajos de asistencia y despeje de ramas, además indicaron que algunos árboles afectaron el tendido eléctrico.

Foto: gentileza.

Por su parte quienes se encontraban transitando las rutas nacionales de Neuquén advirtieron que el fuerte temporal no permitía ver el camino por lo cual muchos vehículos tuvieron que esperar sobre la banquina. Una vecina compartió un video sobre cómo se veía la ruta a la altura de Añelo y expresó: «Saliendo de Añelo estaba nublado, no había viento pero a mitad de camino hacia Rincón es impresionante la baja visibilidad. Si no es necesario, no viajar. Es un riesgo».

Fuertes vientos: parques nacionales cerrados

El parque nacional Nahuel Huapi informó que debido al alerta naranja emitido se decidió que por «razones de seguridad» durante el martes 2 de abril permanecerían cerrados todos los senderos. Por su parte, Defensa Civil de Bariloche informó que también se sumarían a las medidas de prevención por lo cual permanecieron cerrados los senderos municipales de montaña y el parque municipal Llao Llao, así como sus accesos vehiculares.

Desde parque nacional Nahuel Huapi señalaron que se registraron varios destrozos con caídas de árboles, indicaron que estuvieron trabajando en el lugar para despejar las ramas y adelantaron que el miércoles por la mañana se informaría si se abre el acceso a los senderos.