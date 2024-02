Gaido avanza con otras «herramientas» para lograr fondos tras las quita de subsidios de Milei

Mientras se pone en marcha el cobro de la nueva tasa al combustible en la ciudad de Neuquén, en el Deliberante se analizan otras medidas recaudatorias para reorganizar el gasto y los ingresos 2024, debido a la quita de subsidios para las obras que habían sido proyectadas con fondos nacionales. La actualización semestral de las tasas municipales, será la próxima discusión.

La tasa adicional de unos 22 por litro cargado en las estaciones de combustible de Neuquén se pondrá en marcha luego de que el municipio reglamente la ordenanza, destinada a suplir con unos 400 millones de pesos mensuales, la quita del fondo compensador para el transporte.

La emergencia en movilidad urbana y transporte se declaró por 2 años y la tasa se incluyó en la ordenanza tarifaria, que tiene revisión (actualización) anual. En procura de más fondos frescos, el oficialismo analiza actualizar las tasas municipales cada 6 meses.

Así se precisó desde la comisión de Hacienda, la que se reunió de urgencia 2 veces antes de que se iniciara el periodo ordinario de las convocatorias a reunión de comisión y sacó en 7 días la tasa para generar fondos para el urbano, con sesión especial incluida.

La tasa se prevé cobrar a partir de marzo, pero no alcanza a cubrir los subsidios nacionales y provinciales que quedaron fuera de la ecuación desde enero de este año, según los datos oficiales.

El intendente Mariano Gaido anunció en la apertura de sesiones que buscaría «otras herramientas» para continuar con el sistema a un boleto de 450 pesos y con la SUBE gratis para los escolares, por lo que la actualización semestral de las tasas, mejorará el ingreso de rentas generales.

tasa municipal al combustible 15 millones de litros/mes se venden en Neuquén. 5 en los surtidores de Cipolletti Los municipios de Cipolletti, Centenario y Plottier están a la expectativa de crear una tasa similar para suplir la quita del subsidio nacional a las transportistas.

Se aclaró que la modificación involucrará subas extras para un sector: si en la comisión se logra la aprobación de la actualización semestral de los retributivos, habrá decisiones extraordinarias como las hubo en pandemia: para algunos tributos, como los de inspección e higiene o licencia comercial, las subas se concentrarán en las grandes superficies comerciales, bancos y aseguradoras.

El proyecto adelantado por el oficialismo estima que las tasas subirán en función los índices inflacionarios para todos los contribuyentes, pero para un sector de unos 500 contribuyentes de fuertes capitales, se prevé una suba adicional de sus alícuotas.

En carpeta de discusión política, el incremento incluirían a las oficinas petroleras que pagan retributivos en Neuquén, sin embargo, cuando se discutió la misma situación durante la pandemia, las empresas de servicios petroleros quedaron al margen de las contribuciones extraordinarias por Covid (para suplir la merma de las arcas por la inactividad económica).

La normativa salió en tiempo récord en el Concejo Deliberante de Neuquén: Gaido logró que en 7 días, tras el discurso de apertura de sesiones la comisión de Hacienda se reuniera dos veces, sacara despacho y se convocara a una sesión especial para tratar la incorporación de una nueva tasa a la ordenanza tarifaria 2024.

La vigencia del cobro de la tasa depende de lo que el Ejecutivo se demore en reglamentar. La expectativa también está puesta en la celeridad que tenga el intendente Mariano Gaido para lograr un convenio entre el municipio y el Banco Provincia de Neuquén, para que los fondos que los estacioneros envíen a la comuna, están libres del porcentaje bancario.

Hubo votos favorables, aunque con críticas, como el de Comunidad y el del ARI, mientras que sólo rechazaron el FIT y el PRO. Las concejalas levantaron la mano, pero advirtieron que era un apoyo extraordinario para que funcione el transporte en la ciudad, tras la falta de distribución del fondo de Nación.

Las nuevas «herramientas» para conseguir fondos

«Quiero estar en este Deliberante para debatir, no hay pluralidad de voces si no se discute. No hubo debate porque los votos estaban e iba a salir (la tasa municipal al combustible), acompañé porque la situación es crítica y no se buscó una ingeniería financiera de otro modo: ahora apelo que se maneje con un poco más de ingenio y que pueda haber un mayor debate», dijo Valeria Todero al ser consultada sobre la actualización semestral de los retributivos por inflación.

Por su parte, Laura Pérez (Comunidad) sostuvo que «las otras tasas, las veremos. Si es un impacto pequeño como lo fue la tasa de la carga del combustible, se analizará, ver si no hay otra opción. Acompañé la tasa al combustible en esta excepcionalidad impactada por la economía nacional que nos atraviesa, sin embargo, sostengo que hay tasas que no me parecen propias, como la ecotasa o la deuda en la factura de Calf, creo que debe haber otras medidas creativas. Hay que tener una postura crítica no solo sobre las medidas que vamos tomando: la necesidad de la gente marca que los bolsillos no tienen esa capacidad, la tasa era la última instancia porque es preferible a que no se aumente el boleto”, sostuvo.

Sobre la decisión del gobernador Rolando Figueroa (líder de Comunidad) de mantener el subsidio para el transporte en las ciudades del interior, pero continuar con la quita en la capital, Pérez contestó que «entiendo que Neuquén capital es una ciudad que tiene más recursos para conseguir financiamiento en comparación con ciudades más chicas o comisiones de fomento, que para sostener su salud, seguridad y necesidades habituales, se debe trasladar a la capital; hay un desequilibrio grande y una inequidad por la impronta de esta macro ciudad con macro estructura de Estado: apelo a que la Fiesta de la Confluencia, por ejemplo, no sean recursos para privados sino que sean espacios genuinos que la municipalidad pueda tomar para que no todo salga del bolsillo» del contribuyente.