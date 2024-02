El PRO y la Izquierda en contra de la nueva tasa de Gaido en Neuquén

«La presión al contribuyente de Neuquén, con nuevas tasas, no creo que sea la respuesta», dijo el concejal del PRO, Nicolás Montero, integrante de la comisión de Hacienda en el Deliberante neuquino. A las 13 se reúne la comisión para lograr un despacho ante el pedido del Ejecutivo de crear una tasa que se cobrará con la compra del combustible, para paliar la merma de subsidios provinciales y nacionales para el colectivo de la ciudad.

El Pro y el FIT, con argumentos diferentes, son los únicos bloques que se manifestaron en contra de la tasa que el intendente Mariano Gaido busca cobrar en marzo como una tabla de salvación ante los casi 1.000 millones de pesos de desfase mensual que tendría el costo operativo del urbano en Neuquén.

Las máquinas de la SUBE actualizaron el viernes el valor del viaje en 450 pesos, que estaba autorizado desde la primera semana de febrero, pero no se había aplicado.

En la apertura de sesiones, Gaido reafirmó que los estudiantes tendrán continuidad del boleto gratuito a pesar de la quita de subsidios de Nación para el transporte público. Para mantener ese esquema, con las frecuencias actuales y la cobertura en casi todos los barrios de la ciudad, Neuquén dispuso de un presupuesto anual de 19.000 millones, aunque el costo mensual alcanza a los 2.000 millones, según se informó en declaraciones públicas en enero.

«La información dada en el expediente, no es clara para la creación de esta tasa«, agregó Montero al ser consultado si aprobarán la nueva tasa. Aclaró que su postura es en contra de la creación de nuevas tasas e impuestos y consideró que la presión tributaria sobre los contribuyentes capitalina «es muy grande» para agregar otra imposición.

Montero detalló que en la reunión del viernes en el Deliberante, se les informó que proyectan recaudar 300 millones (en el Ejecutivo estimaron 500 millones) aunque la transferencia que dejó de enviar Nación sería de 160 millones. «Pusieron otros argumentos, como que el fin de la tasa no sólo sería el transporte, sino el bacheo, algo que no se podría porque para eso ya se cobra la patente. Nos falta información, no sabemos si la municipalidad requiere de esta nueva tasa para afrontar el boleto o si lo están haciendo como una nueva herramienta para generar mayores ingresos», planteó.

El concejal recordó que cuando se presentó el presupuesto, se informó de un superávit de 40.7000 millones de pesos, por lo que estimo que «hay dinero de sobra para afrontar el boleto sin crear una tasa nueva».

Desde el FIT, el concejal Esteban Martiné aseguró que no votarán la creación de una nueva tasa porque «la pagan tanto el que carga nafta en un R12, una motito, o un auto de alta gama», sostuvo. Agregó que e Frente de Izquierda insistirá en la necesidad de hacer un transporte público municipal y que los actuales aportes a las empresas, podrían volcarse en un servicio propio. «Hay otros grupos empresarios con ganancias exorbitantes como el petrolero o las cadenas de supermercados» a los que se le podría cobrar una tasa para el transporte, dijo Martiné.

El concejal de la banca de izquierda, que integra también la comisión de Hacienda, consideró que «hay ideas más creativas, antes que cobrarle a un auto o las motos que usan los trabajadores para lograr su sustento, se subsidia para darle rentabilidad a las empresas y los empresarios, por eso sostenemos que se puede hacer un transporte municipal», insistió.

La comisión de Hacienda, que tenía su primera reunión el miércoles de esta semana, comenzó en forma extraordinaria y anticipada las reuniones para sacar el despacho «cuanto antes» y llevarlo al recinto el jueves 29 de febrero. Si tiene los números, el MPN pedirá que la tasa se apruebe sobre tablas ese mismo día, ya que el tratamiento ordinario, sería 15 días después.