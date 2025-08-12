Gastón Pauls visita San Martín de los Andes para dar una charla sobre adicciones

«Hablemos» es el nombre de la charla que impulsa el reconocido actor Gastón Pauls y que trae en agosto a San Martín de los Andes. Esta charla sobre adicciones es la segunda vez que visita la región y es una actividad gratuita dirigida a la comunidad.

Pauls, reconocido por su labor artística y compromiso social, recorre el país compartiendo charlas testimoniales en primera persona para generar conciencia sobre las adicciones, su prevención y las posibilidades de recuperación.

El año pasado visitó la localidad en octubre, en una oportunidad única donde llenó el gimnasio Javier Carriqueo, en el barrio Chacra II de la ciudad. La propuesta convocó a un numeroso público y despertó un alto interés comunitario, consolidándose como un espacio de reflexión y escucha en torno a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

La charla dura 90 minutos y el protagonista relata su historia personal, desde el inicio del consumo problemático hasta el comienzo de su recuperación, invitando al diálogo y la participación de los asistentes.

Durante ese tiempo también se busca proporcionar herramientas para la prevención y el acompañamiento a quienes afrontan estas situaciones.

El encuentro “Hablemos – charla de prevención de adicciones” que ofrecerá el actor fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de la localidad y se realizará el próximo 27 de agosto en el Gimnasio Municipal Javier Carriqueo.

La actividad, abierta y gratuita, está dirigida especialmente a estudiantes de séptimo grado y nivel medio, así como a docentes, directivos, padres y toda la comunidad interesada.