Geneseas, el robot construido por un argentino que filtra plásticos en cuerpos de agua

Geneseas Pampa es un robot diseñado para la limpieza de aguas contaminadas. Se trata de una iniciativa liderada por el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, que busca abordar el problema ambiental mediante la recolección de residuos, microplásticos y restos de hidrocarburos, en ríos y mares.

AIan D’Alfonso, creador del robot junto a su hermano, describió a Geneseas Pampa como un dron flotante que opera de manera autónoma, impulsado por energía solar y equipado con baterías que le otorgan hasta 24 horas de autonomía. Este dispositivo, que está geolocalizado para identificar las áreas de trabajo en un mapa, cuenta con filtros que absorben plásticos e hidrocarburos sin afectar a la fauna marina.

El proyecto, que tuvo sus inicios en Francia, se basó en la idea original de un cesto recolector para prevenir que los desechos se hundan en el agua, comentó D’Alfonso a AN Digital. Luego, hubo ejemplares trabajando en Mallorca, Ibiza, Barcelona y Alicante, de acuerdo con El Día. Ahora, la intención es expandir esta solución desde Argentina hacia toda Latinoamérica, promoviendo la conciencia ambiental y la colaboración internacional en la lucha contra la contaminación.

Cada robot tiene la capacidad de recolectar hasta 140 kilos de desechos y, además, monitorea constantemente la calidad del agua y emite alertas en caso de detectar parámetros anormales o condiciones adversas. El objetivo a corto plazo es establecer un puerto piloto en Argentina para adaptar los parámetros del dispositivo a las necesidades locales.

Para Alan D’Alfonso, la concientización es fundamental en la lucha contra la contaminación. Se espera que, para el año 2024, logre recolectar 200 toneladas de desechos y se complete el desarrollo del Geneseas tamaño M, capaz de recolectar hasta una tonelada de residuos por viaje, según reportó ANDigital.

«Tener a mi hija fue lo que me impulsó a hacer este proyecto. Cuando la gente espera a un hijo generalmente lo que hace es preparar y mi pensamiento fue que la pieza estaba bien pero y afuera, ¿qué le dejamos?«, contó D’Alfonso a Telenoche. «Lo mejor que podría pasar es que no usemos más este sistema, que la gente haya comprendido que únicamente teniendo atención a los desechos en las ciudades no vamos a contaminar las aguas con plásticos y nanoplásticos», afirmó.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.