Giuli, la única estudiante de Neuquén becada para estudiar en Gales

Tiene 17 años, habla “hasta por los codos”. Esa energía se entiende cuando se sabe que es la única estudiante de Neuquén y de la Patagonia seleccionada como becaria para estudiar en el Atlantic College de Gales, Reino Unido. De Argentina viajarán nueve chicos y chicas. Una es Giuliana Clementín, nacida y criada en la ciudad de Neuquén.

Aseguró que desde hace años viene incursionando y “probando suerte” en experiencias a través del mundo que le puedan enseñar otras cosas, no ya desde lo estrictamente académico, sino mediante la experiencia in situ, desde lo vivencial.

Programas de becas en este sentido hay muchos alrededor del mundo y en Argentina también. La joven fue buscando , se unió a “Jóvenes Agentes por el Cambio”, un programa que promueve la generación de conductas que puedan multiplicarse desde las juventudes contra la no violencia y la paz. Y no fue el único en el que Giuliana ingresó su formulario. Postuló dos veces para programas internacionales y quedó seleccionada para cursos cortos. Pero no se conformó con eso hasta que luego de la pandemia, llegó a UWC, “Union World College”, que en español significa Colegios del Mundo Unidos. “Es una organización internacional que hace de la educación una fuerza para unir a las personas, a las naciones por la paz y un futuro sostenible. Esa es su misión y era eso lo que yo estaba buscando”, dijo.

Pasó por varias etapas evaluativas donde, contó, no se tiene en cuenta el rendimiento académico de cada postulante en su educación formal, sino sus modos de ver las diferentes realidades que atraviesan a este planeta, sus aptitudes, sus aspiraciones a futuro y su compromiso con el otro y con el mundo. Y fue así que un día un mensaje le disparó todas las emociones. Había sido seleccionada como una de los nueve estudiantes de Argentina que a fines de agosto partirán a diferentes colegios del mundo, para una experiencia que durará dos años.

“Fue esa curiosidad de saber más allá de lo que te ofrece la educación formal lo que me llevó a buscar nuevas oportunidades y a salir de mi zona de confort. Es como que sentí algo y dije lo voy a intentar, porqué no. Se que se postulan un montón de personas de un montón de países y en principio me dio un poco de miedo e incertidumbre porque me dije tal quedo, tal vez no. Era como tirarse a una pileta que podía salir bien o podía salir mal. Yo decidí arriesgarme”, comentó Giuliana.

Dentro de UWC hay 18 colegios de los cuatro continentes donde los becados son enviados para vivir la experiencia. A ella le tocó el de Gales. Y hacia allí partirá junto a Francisco de San Juan y Facundo de Córdoba, otros de los estudiantes argentinos seleccionados.

Pero en Ezeiza se encontrará con el resto de los integrantes “del seleccionado”: Lola de Mendoza que va a Canadá, Santiago de La Rioja que partirá a China, Lourdes de Santa Fe que tiene pasaje para Estados Unidos, Agustín de La Matanza, Buenos Aires, que llevará su valija hasta Tanzania, Violeta de CABA que viajará a Alemania y Elías de La Rioja que irá rumbo a Italia.

Giuliana se mostró muy entusiasmada y destacó esa heterogeneidad del grupo. “Somos todos diferentes y eso está bueno porque lo que hace UWC es no distinguir ni por etnia, ni inclinación política o condición socioeconómica. Tienen en cuenta la actitud de cada postulante, el compromiso que tengas con el aprendizaje, dentro y fuera del aula. Y eso es lo que nos motiva a todos”, concluyó la joven que ya no puede contener el entusiasmo de subirse a ese avión que la llevará a su próxima experiencia de vida.

Cómo dejar a la familia y a los amigos: la convicción de seguir un sueño

Es una aventurera del mundo, ella misma lo dice, pero está a un mes de irse por dos años al “otro lado del charco”. Las emociones la tiene a flor de piel porque sabe que va a extrañar. Pero está segura cómo construirse una pequeña armadura para que a sus 17 años, eso no sea tan difícil de llevar.

“Estoy intentando mantenerme tranquila. Busco pasar más tiempo con mis amistades y con mi familia, haciendo lo que me gusta. Eso es algo que me recomendaron y siento que lo tengo que hacer”, contó.

Pasa sus días haciendo lo que no va a poder hacer en Gales, por ejemplo, “tomarme un mate cocido. Tal vez allá me tome uno pero no será igual “, dijo.

Giuliana reconoció que hay días en los que está más sensible porque ya empieza a “extrañar por adelantado”. “Trato de expresarlo y de disfrutar el tiempo que me queda acá”, agregó.

De todas maneras y a pesar de las lágrimas que se vendrán antes de tomar el vuelo, ella, su familia y sus amigos saben que es una experiencia que tiene que vivir para “volar alto”.

