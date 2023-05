Glosario Gen Z: cuatro términos de la vida sentimental y cuáles son sus explicaciones psicológicas 

Salir con gente en el 2023 puede ser complicado; entender su vocabulario, todavía más. Puede que hayas notado en redes sociales, en cortes de stand up, o en conversaciones con gente joven que aparecen algunas palabras en inglés con significados muy específicos: ghosting debe haber sido la más usada de esta tendencia.

Si existen, claro está, es porque nombran actitudes comunes; algunas se relacionan con temas que la psicología ya trató antes, otras son una forma de ponerle nombre a hechos que nos dejan un poco descolocados o confundidos. En el mejor de los casos, si se trata de actitudes que se relacionan con el abuso emocional o prácticas de manipulación, estas palabras también sirvan para ponerle un límite a las relaciones tóxicas y hacer que estas actitudes desaparezcan. (También, naturalmente, puede haber algo de snobismo al utilizar este vocabulario. Pero, ¿a quién le importa?)

Breadcrumbing

Personalmente, toqué mucho de oído esta palabra y nunca la entendí, salvo porque sé que sus componentes en inglés se refieren a migas de pan. Con esta investigación, oficialmente le pongo fin a mi ignorancia: este artículo de Nairobi News lo describe así “¿Te hace sentir especial cada vez que hablas y al momento siguiente ya no está? Esto es más o menos lo que es el breadcrumbing. Es el acto en el que una persona da a otra señales contradictorias, es decir, coquetea con vos pero sólo lo suficiente para atraerte, no para comprometerse. Así que te quedas con la duda sobre las verdaderas intenciones de la persona. En su forma más simple, es engatusar a alguien sin planear realmente comprometerse. En realidad, es un signo de abuso emocional al que debes prestar atención.” En otras palabras, nos tiran migajas.

Da la sensación de que es lo que en otros años llamábamos histeria: hoy te quiero, mañana no. Es una actitud impredecible que suele causar bastante obsesión del lado del receptor. Freud definió la histeria como “una neurosis que tiene origen en un incidente sexual, cuyo recuerdo no ha podido ser elaborado, transformándose en patógeno y provocando un síntoma, convirtiéndose en un recuerdo reprimido de una tentativa de seducción.” Esta definición me resultaba un poco críptica y muy distinta de la que se usa en el lenguaje común, pero por suerte tengo una conocida cercana licenciada en psicología, Virginia A.

Hughes, que también resulta ser mi madre. “La definición freudiana de histeria no tiene mucho que ver con lo que la gente hoy por hoy llama un comportamiento histérico. El concepto de histeria del sentido común es como un remake de esa idea de que la histérica tiene un problema de deseo, que quiere y no quiere concretar (dicho de manera simple)”.



Este origen del concepto no está exento de conflictos: en el libro Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit, se explica que muchas veces las situaciones de abuso eran transformadas en la teoría de Freud en una supuesta “expresión del deseo”, dando origen así a la típica reacción ante situaciones de abuso que responden que, de alguna manera, la víctima lo buscaba o deseaba.

Fleabagging

Esta palabra definitivamente no es común, pero la situación que nombra sí (y no, no tiene nada que ver con la icónica serie Fleabag – yo también lo pensé): es sobre las parejas que no pueden cortar ni estar juntos, y viven en un loop eterno entre esas dos cosas. A nivel psicológico, por suerte, hay una explicación, conocida con el nombre de apego inseguro ansioso o ambivalente.

Este tipo de apego se origina cuando, en la infancia, los niños no pueden estar seguros de que sus necesidades van a ser atendidas por parte de sus padres, y se ve replicado en sus relaciones adultas como una inseguridad que puede alejar a sus parejas, de manera que se auto-confirma. Muchas veces se manifiesta como dependencia emocional, algo típico en estas parejas que no se deciden por una cosa ni por la otra.

Benching

Benching viene del mundo de los deportes: se traduce en algo así como “poner en la banca”. Es una palabra más para quien da el trato que para quien lo recibe. Urban Dictionary (santo grial para entender conversaciones en la época de globalización acelerada) lo describe así: “Cuando empiezas a salir con alguien que te parece simpático y que tiene potencial, pero no te vuelve loco. No sabes si seguir saliendo con ella o dejarla y pasar a la siguiente. En lugar de optar por cualquiera de las opciones anteriores, guardas a la persona en tu carpeta mental de «tal vez» y la dejas en el banquillo para ver qué más hay por ahí.” El proceso psicológico que atravesamos no puede ser otra cosa que la indecisión.

Zombieing

Lo mismo que la anterior, es un poco más rara. No sin pedir perdón por la falta de rigor metodológico, aclaro que la incluí sólo porque es graciosísima: se refiere a cuando alguien se borra de tu vida y después decide reaparecer como si nada. Si le tuviera que dar un nombre en versión local, quizás lo llamaría “Cómo andás tanto tiempo!”. En fin, estas personas con repentina pérdida de memoria, están haciendo zombieing. Que yo sepa, aún no hay explicaciones desde la teoría para esto. ¡Quizás aparezca una dentro de poco!

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.