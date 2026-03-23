Grave vuelco sobre Ruta 7 en Centenario: dos jovenes resultaron heridos, qué se sabe de su estado de salud

El lunes 23 de marzo comenzó accidentado en la Ruta 7 que une Centenario y Neuquén. En las primeras horas del día se registró un grave vuelco que dejó como saldo dos jóvenes heridos.

Según se pudo conocer, el hecho se registró en cercanías al barrio La Comarca de Centenario. Un auto, Volkswagen Bora, perdió el control, impactó contra el guardarrail y volcó a pocos metros. En el vehículo viajaban dos chicos: unos de 21 y otro de 22 años.

El accidente ocurrió en la mano que va de Neuquén a Centenario, indicó el sitio Centenario Digital. Según detallaron, el vehículo quedó al costado de la banquina.

Producto del choque, los jóvenes resultaron heridos y fueron trasladado al hospital Natalio Burd. El conductor tuvo que ser movilizado en ambulancia.

Días atrás, chocó un camión contra una camioneta sobre la Ruta 7 generó demoras en el tránsito cerca de Añelo

Por un accidente sobre la Ruta 7, cerca de Añelo, hubo demoras en la circulación. Estuvieron involucrados un camión y una camioneta. Según dijeron desde Defensa Civil se registraron en el choque solo daños materiales.

Según informó radio Municipal de Añelo ocurrió este miércoles por la mañana, en el sector de la bateria 8. El impacto fue entre una pickup marca Nissan modelo Frontier y un camión marca Volvo.

Ambos vehículos circulaban en sentido este- oeste y se produjo una colisión por alcance, resultando ambos vehíulos con daños materiales.

Trabajaron en el lugar personal de Hospital, Comisaria Décima, Bomberos Voluntarios y Dirección de Defensa Civil. El tránsito vehicular estuvo interrumpido momentáneamente.