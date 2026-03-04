Choque entre un camión y una camioneta sobre la Ruta 7 generó demoras en el tránsito cerca de Añelo

Por un accidente sobre la Ruta 7, cerca de Añelo, hubo demoras en la circulación. Estuvieron involucrados un camión y una camioneta.

Según dijeron desde Defensa Civil se registraron en el choque solo daños materiales.

Cómo fue el accidente sobre la Ruta 7, cercano de Añelo

Según informó radio Municipal de Añelo ocurrió este miércoles por la mañana, en el sector de la bateria 8. El impacto fue entre una pickup marca Nissan modelo Frontier y un camión marca Volvo.

Ambos vehículos circulaban en sentido este- oeste y se produjo una colisión por alcance, resultando ambos vehíulos con daños materiales.

Trabajaron en el lugar personal de Hospital, Comisaria Décima, Bomberos Voluntarios y Dirección de Defensa Civil. El tránsito vehicular estuvo interrumpido momentáneamente.

Choque en cadena en la Ruta 7, en Centenario

El martes se registró un choque en cadena sobre la Ruta 7 que generó complicaciones en el tránsito.

El accidente fue a la altura del cementerio de Centenario.

En el lugar se montó ayer un operativo en el que intervienen efectivos policiales y servicios de emergencia.