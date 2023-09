Guardianes de la noche: brindan alimento y contención a personas sin hogar en Cipolletti

En Cipolletti más de 30 personas viven sin hogar. Para contenerlos diferentes organizaciones sociales, iglesias, asociaciones civiles y la municipalidad conformaron una red de asistencia solidaria que a diario recorre las calles buscándolos para entregarles quizá el único alimento del día. Jóvenes, adultos mayores y niños son asistidos por el dispositivo.

Cada noche a pesar de las inclemencias climáticas la red solidaria de Cipolletti integrada por iglesias, el Club de Leones y organizaciones sociales del barrio Obrero, salen a recorrer las calles de la ciudad buscando a las personas que viven en situación de calle.

En cada organización son más de 20 y juntos se organizan para cocinar, preparar las viandas y salir a hacer el reparto durante la noche. Una vianda, un café y unos minutos de charla es lo que entregan.

Por día cocinan 35 viandas que se reparten los lugares donde se resguardan. Muchas veces se los observa sentados alrededor de un fueguito esperando su vianda en algún terreno baldío o en las orillas de algún canal.

Este jueves el recorrido inició en la iglesia Casa de Restauración, ubicada en la calle La Esmeralda. Allí más de 15 vecinos de la ciudad se reunieron a cocinar y preparar las viandas, el compromiso asumido para ayudar es tanto que se nota en cada plato que preparan. No se escatiman en gastos, sino en ayudar al prójimo.

Los alimentos son de calidad, preparan pastel de papá, hamburguesas, guisos, polenta. Cada vianda va acompañada de una bolsita con pancitos y un café para pasar el frio. La mayoría de las veces los insumos para cocinar son proveídos por los mismos miembros de la iglesia o instituciones que se turnan para cocinar. El objetivo es garantizar el plato de alimentos todos los días.

A las 22 llegó la hora de iniciar el recorrido, la tarea es difícil porque muchas veces deben buscarlos para poder entregarles las viandas. En esta ocasión el reparto le tocó al municipio, y un equipo conformado por tres mujeres llegó a buscar las viandas.

El primer lugar visitado fue la guardia del hospital, explicaron que allí un grupo de jóvenes suele pasar la noche, pero esa noche no los encontraron. Los cajeros de la zona céntrica de Cipolletti, la terminal de colectivos, las laderas de los canales, algún terreno baldío de la calle Venezuela son sitios donde pasan la noche.

En algunos casos, las personas se organizan para recibir las viandas: uno se queda a esperar a la guardia mientras el grupo busca un lugar para resguardarse. No siempre están en la periferia, sino también en áreas céntricas. Las condiciones que habitan muchas veces son inhumanas, los lugares donde duermes están cubiertos de madera y nylon, a los costados las postales se completan con bidones de aguas y perros que los acompañan en las duras noches.

La coordinadora de la guardia municipal, Claudia Rojas habló sobre las personas que viven sin hogar y manifestó que la problemática cada día se acrecienta.

“El aumento de los alquileres, la falta de trabajo y de oportunidades complica la situación. Si eligen estudiar tienen que tener estabilidad, sostener un alquiler y para ello deben trabajar, pero no hay oportunidades. Hoy están en la calle con problemáticas de consumo que utilizan para no sentir el frío y el hambre, en algunos casos es extrema y no hay una red de contención que los ayude. Nosotros buscamos contenerlos porque son personas comunes como nosotros que han tenido un contexto adverso que los ha llevado a esta situación. Ese es el principal mensaje “nadie quiere vivir en la calle, pasar frío o hambre”, expresó.

Empezar a mirarlos, ver que están ahí; esa es la tarea que busca sostener la red. Entablar una conversación, brindarles atención, aunque sea unos minutos es su misión. “Cuando uno ve de manera humana la situación la percepción cambia. La política de esta secretaría siempre fue la defensa de los derechos de todas las personas, muchos nos acusan de fomentar la vagancia, pero los juzgan sin conocerlos. Nosotros tenemos esta política de decir son todos personas y todos tienen que comer”, indicó la coordinadora.

Una pequeña comunidad: tienen un hogar, pero las condiciones son precarias

Siete familias viven en las casitas que quedaron del ferrocarril. Allí también llega la guardia de la red solidaria a entregar viandas. Una abuela, un papá con su pequeña hija, dos hermanos que vinieron del norte y desafortunadamente quedaron varados, más otras familias son las que conviven en aquel lugar.

Cuando llega la guardia salen a esperar las viandas, es una forma de sentirse acompañados, manifiestan. Sin embargo, las condiciones en las que viven no son las mejores. El sitio, a pesar de estar lindero a una gran construcción, no tiene ningún servicio. No hay luz, no hay gas y no hay agua. Ellos se las rebuscan para poder abastecerse. Esperan que algún día los reubiquen, pero por el momento permanecen allí ya que es el único sitio que tienen.

Cada día la problemática incrementa en la ciudad y las situaciones son más complejas. Ya no es solo uno quien se queda sin hogar, sino el grupo familiar.

La coordinadora del municipio explicó que actualmente en Cipolletti se están viendo muchas situaciones de familias que se quedan en la calle. En estos casos los reubican en casa de familiares donde la secretaría los asiste con alimentos y ayudas económicas hasta que puedan mejorar su situación. “La cuestión económica que hay a nivel nacional repercute, y no se puede dar respuesta a la cantidad de demanda que hay”, manifestó.

Explicó que la red a nivel local es la que les permite ayudar, “cuando las cosas empiezan a funcionar en red es distinto porque es más organizado y se puede abarcar más. Trabajamos en conjunto y para la comunidad”, aseguraron los miembros.