Cipolletti inauguró la temporada de balneario en la Isla Jordán: los sectores habilitados

El Municipio de Cipolletti inauguró la temporada de balneario en la Isla Jordán. Desde ayer, el balneario municipal quedó formalmente habilitado para el uso público. Los detalles en esta nota.

Cipolletti: los sectores habilitados en el balneario de la Isla Jordán

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler informó que el espacio estará abierto todos los días, hasta el mes de marzo, y contará con servicios para el disfrute recreativo del río. “De lunes a lunes hasta marzo será el lugar ideal para disfrutar del río en familia con todos los servicios”, celebró el mandatario local.

Desde el Municipio señalaron que la zona balnearia habilitada dispone de puestos de guardavidas y presencia de Protección Civil, además de estacionamiento permitido únicamente en los espacios debidamente señalizados.

Asimismo, indicaron que durante la temporada habrá operativos de seguridad y prevención a cargo de la Policía de Río Negro, personal de salud, policía montada, Prefectura Naval y Protección Civil. Las autoridades solicitaron a los visitantes respetar las áreas no habilitadas y colaborar con el cuidado del lugar.