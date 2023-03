Habló la tía de la niña que murió atropellada en Neuquén: «Ya lo veíamos venir»

Valentina, una niña de 10 años del barrio Villa Ceferino de Neuquén, murió ayer luego de ser atropellada por una camioneta en la que iba su mamá y era conducida por la pareja. Su tía aseguró que no fue un accidente porque «no la querían». Junto a la abuela de la niña pedirán la custodia de los hermanos de Valentina.

Elisa, la tía de Valentina dialogó con el programa En eso estamos, por RIO NEGRO RADIO, acerca del vinculo que tenía la niña de 10 años con su mamá y la pareja. Además, relató como fueron los hechos.

Según contó Elisa, fue el domingo a la noche cuando Valentina quiso seguir a su madre que se estaba yendo con su pareja en una camioneta. «No sabemos cual fue la secuencia pero ellos le pasaron por encima a la nena», relató.

Elisa contó que en principio la mamá de Valentina y su pareja dijeron no haber visto a la niña, sin embargo, contó que el hombre expuso a la policía que Valentina se había colgado de la parte de atrás y él no la vio. «Hizo marcha atrás y le pasó por encima», relató.

Como contó la tía de Valentina, un vecino la vio tirada en la calle y dieron aviso a su madre, «pasó como «media hora despues, la madre volvió y cargó a Valentina y se la llevó al hospital en la misma camioneta con la que la habían atropellado» narró Elisa. Posteriormente la niña estuvo internada en el hospital Castro Rendón pero murió por la gravedad de los golpes.

«Nosotros ya lo veíamos venir porque anteriormente la pareja de la mamá de Valentina le había pisado el pie a la nena supuestamente sin querer», expuso Elisa. «Lo que nosotros sabemos es que a él le molestaban los chicos que tenía Ruth», aseguró.

Valentina le había contado a su tía que «el hombre siempre andaba muy fuerte en la camioneta y andaba a veces borracho«. En una oportunidad, cuando volvían de Plottier en la camioneta «el hombre ya iba borracho, manejando fuerte, y ellos iban asustados, gritando adentro, diciéndole que vaya más despacio«, según le contó Valentina a Elisa. «El hombre no les hacía caso y dice que como tres veces casi choca cuando iba en la camioneta», agregó la tía.

Elisa contó que Valentina «siempre corría detrás de ella (su mamá) porque cuando venía lo único que hacía era estar un rato», sin embargo, manifestó que la madre solía irse por varios días. «Nunca se hizo cargo del todo de sus hijos», expuso. «No midió que la madre no la quería, el hombre tampoco la quería y ella no tenía maldad», agregó.

Elisa contó que Valentina tiene dos hermanos menores y que la abuela no realizó ninguna denuncia porque tenía miedo que la madre se lleve a los niños. «Como mi mamá los estaba cuidado tenía miedo que se los saquen y no tener más contacto».

«La familia quiere que esto no quede así, que no haya muerto en vano Valentina, que se haga justicia porque era una nena y lo único que quería era que la quisieran«, manifestó la tía de Valentina. Así, informó que pedirán la custodía de los hermanos de Valentina. «Para que los podamos cuidar porque en verdad la madre no puede hacerse cargo porque nunca los cuidó», expresó.

Escuchá a Elisa, tía de Valentina, en En eso estamos, por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.