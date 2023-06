Hackeo al hospital más grande de Neuquén: qué hacer ante un ciberdelito y cómo proteger los datos

Tras el hackeo que sufrió el hospital Castro Rendón, el más grande de Neuquén, donde se filtró información de más de 100 mil pacientes, una de las dudas que surgen es cómo las personas pueden detectar que fueron víctimas de un ciberdelito y qué deben hacer si son víctimas de esta clase de delitos. Además cómo estar advertidos de posibles estafas y las medidas preventivas que se pueden tomar.

En la página de Presidencia, hay un apartado, donde las personas pueden hacer una denuncia, si detectan que fueron víctimas de un ciberdelito. Se puede pedir asesoramiento o presentar una denuncia por teléfono, en línea o personalmente;

Por otra parte, desde el Banco Central de la República Argentina, indicaron que si una persona detecta que alguien efectuó una operación bancaria usurpando su identidad, “en todos los casos además de efectuar los correspondientes desconocimientos de las operaciones realizadas deberá efectuar una denuncia penal ya sea en la policía o en la fiscalía correspondiente”.

En Argentina, existe la Ley 25326, de protección de datos personales o hábeas data, que protege a los ciudadanos si los datos de identidad, de salud o de crédito son usados sin consentimiento. Se refiere a aquellos datos guardados en archivos, registros, bancos de datos públicos o privados y que están guardados para dar informes.

Cómo proteger los datos personales

Desde el Gobierno nacional, enumeraron algunas sugerencias para proteger los datos personales, y evitar ser víctima de ciberdelito:

En la web y en las redes sociales:

Usá contraseñas seguras con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Al crearlas no utilices datos personales que puedan ser fáciles de adivinar o encontrar. No uses tu nombre, el de tu cónyuge, hijos o mascotas; tampoco fechas de cumpleaños. Cambialas cada 30, 60 o 90 días.

Usá el modo incógnito para que no se guarden tus contraseñas y tu historial de navegación.

No uses la misma contraseña para los sitios a los que accedés y para las redes sociales.

No ingreses datos personales en sitios desconocidos.

No respondas correos electrónicos donde te solicitan que completes tus datos personales.

Leé los términos y condiciones de uso de tus datos personales que te proponen las redes sociales o aplicaciones antes de aceptarlas.

No guardes contraseñas en lugares públicos.

En sitios web que requieren el ingreso de usuario y contraseña, verificá siempre que la dirección de la página sea auténtica.

Usá sitios seguros si tenés que ingresar datos personales o hacer alguna compra con tarjeta de crédito. Fijate si en la barra de direcciones aparece el candadito gris o verde y las letras HTTPS (siglas de HyperText Transfer Protocol Secure, Protocolo seguro de transferencia de datos) para estar seguro que nadie verá tus datos.

Consultá los datos personales que tienen de vos las redes sociales.

En dispositivos:

Protegé tus dispositivos con una contraseña.

Cifrá la información de tus dispositivos.

Hacé una copia de toda la información una vez por semana.

Activá “Encontrar mi dispositivo” en dispositivos Android o “FindMyPhone” en dispositivos Iphone.

Usá un antivirus y un antimalware.

Si vas a usar una red pública, usá una Red Privada Virtual o Virtual Private Network (VPN). Este servicio impide que la información sea vista por otras personas.

En aplicaciones:

Leé los permisos que das cuando instalás aplicaciones.

Si vas a instalar una aplicación para una persona menor de edad, leé la clasificación del juego y el tratamiento que realizan de los datos.

Descargá aplicaciones sólo de sitios oficiales.

Evitá aplicaciones crackeadas, ya que pueden estar infectadas con malware o software espía.

Cuáles son los datos filtrados de pacientes del hospital de Neuquén

Por el momento se sabe que la causa por lo ocurrido en el hospital Castro Rendón está siendo investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, a cargo del Dr. Horacio Azzolin. Desde el hospital aseguraron que se están reforzando los controles de seguridad, revisando los protocolos de autenticación, implementando medidas adicionales de protección de datos y brindando capacitación adicional al personal.

Segun se informó la filtración de datos se logró frenar pero ya hay varios datos que están circulando en web. En este sentido Victor Figueroa, director de Ciberseguridad de la Provincia del Neuquén, en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó cuáles son esos datos filtrados vulnerando la privacidad de los pacientes.

«Son datos protegidos por la Ley de Datos Personales y por la Ley de Derecho del Paciente«, indicó. Esto quiere decir que los atacantes pudieron filtrar desde el nombre o número de documento a todos aquellos datos brindados al sistema hospitalario. Por este mismo hacen hincapié en que es necesario ser precavidos ante la posible llamada de personas con el objetivo de estafar brindando los datos a los cuales accedieron por su filtración.