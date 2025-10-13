Hallazgo sin precedentes en el norte de Neuquén: encontraron fósiles jamás registrados en la zona

Un hallazgo paleontológico sin antecedentes fue registrado en el norte neuquino, entre Las Ovejas y Varvarco. Los restos, que corresponden a mamíferos del Mioceno Medio, de entre 13 y 14 millones de años, fueron descubiertos a partir del aviso de una vecina de la zona. Es la primera vez que se encuentran fósiles de vertebrados mamíferos de esa antigüedad en la región.

Fue una vecina, Nelly Jorquera quien se topó con los restos y rápidamente llamó a las autoridades. “Recibimos la denuncia del hallazgo fortuito de restos fósiles por la vecina. Ella hizo lo que hay que hacer: tomó fotos de los materiales in situ y nos las envió con el punto GPS que obtuvo desde su celular”, relató el paleontólogo Mateo Gutiérrez, de la Dirección de Patrimonio Cultural de Neuquén.

Gracias a esa información, el equipo pudo hacer una primera evaluación. “Con las fotos pudimos realizar una especie de inspección previa y también ubicar los restos en el tiempo, porque las distintas capas geológicas donde aparecen los fósiles fueron depositándose en distintos momentos del pasado”, explicó.

A partir de esa interpretación, los especialistas determinaron que se trataba de restos óseos de mamíferos del Mioceno Medio, con una antigüedad de entre 13 y 14 millones de años.

Así, con esos datos, la semana pasada un grupo de profesionales se trasladó hasta el sitio del hallazgo. “Yo fui como paleontólogo de la Dirección de Patrimonio Cultural, pero también invitamos al doctor Rodolfo Coria, del Museo Carmen Funes, y a la licenciada Rocío Agüero, de la Dirección de Patrimonio Cultural de Río Negro”, contó Mateo.

El papel de Agüero fue fundamental, ya que según explicó Gutiérrez, “la mayoría de los paleontólogos que trabajan en Neuquén se dedican al estudio de dinosaurios». La paleontóloga había hecho su tesis sobre mamíferos fósiles, lo que hizo que su convocatoria fuese más que oportuna.

Gutiérrez remarcó que, en este caso, el aporte de la comunidad fue clave. “Por eso siempre invitamos a la gente a que, cuando encuentre restos, saque fotos y nos avise, pero que no intente hacer su propia excavación”, dijo.

En el lugar se encontraron restos óseos de distintos animales. “No se trata de un solo ejemplar, sino de materiales pertenecientes a diferentes especies», señaló. Se hallaron restos de aves, tortugas y una diversidad de mamíferos.

Según explicó, estos fósiles permiten entender una etapa clave de la historia del continente. “Luego de que Sudamérica se separó de África, el continente permaneció aislado durante unos 55 millones de años. En ese aislamiento evolucionó una fauna muy particular«, relató. Este hallazgo nos da un vistazo de esa fauna antigua, con restos de dos grandes grupos de mamíferos sudamericanos: los notoungulados y los xenartros.

Los notoungulados eran mamíferos exclusivamente sudamericanos que ocuparon diferentes nichos ecológicos. “Incluyen más de cien géneros agrupados en varias familias y con distintas fisonomías. Algunos tenían una apariencia similar a la de los actuales rinocerontes, mientras que otros eran del tamaño de un roedor. Esa era la diversidad que tenía este grupo en el Mioceno”, explicó el paleontólogo.

El hallazgo fue realizado entre Las Ovejas y Varvarco, en un sector donde nunca antes se habían identificado fósiles de vertebrados. “Hasta ahora en el norte de Neuquén se habían encontrado principalmente invertebrados marinos. Este descubrimiento suma un nuevo punto en el mapa de hallazgos de vertebrados, y en particular de mamíferos del Mioceno, de los cuales no había registros en esta zona”, destacó.

Para el paleontólogo, el descubrimiento también tiene un fuerte componente simbólico y educativo. Estos hallazgos incentivan la participación ciudadana y fortalecen el vínculo con la comunidad. “Toda esta información acrecienta el patrimonio cultural de todos y genera una dinámica muy linda, en la que cada uno aporta conocimiento desde su lugar«, dijo. «Nosotros aprendemos mucho de la gente de la zona, y a su vez podemos devolver ese conocimiento a través de charlas, videos, publicaciones o actividades educativas en las escuelas”, señaló.

Lo increíble es que el referente de la dirección de Patrimonio Cultural aseguró que en la zona se daban todas las condiciones para que aparezcan fósiles de este tipo. «Había afloramientos con rocas similares en otras regiones donde sí se habían hallado fósiles, e incluso troncos petrificados, pero nunca se había encontrado acá», expuso.

Los restos fueron trasladados al Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, donde ya comenzaron los trabajos de limpieza y estudio en el laboratorio. “Ahí vamos a iniciar la preparación del material. También estamos en contacto con especialistas de otras partes del país. Tenemos que trabajar con profesionales que puedan aportar desde su experiencia”, detalló Gutiérrez.

El investigador adelantó que planean regresar al sitio. “La idea es volver y seguir rescatando material. No va a ser el último trabajo que se haga en la zona, eso te lo puedo garantizar”, aseguró.

Más allá del estudio científico, Gutiérrez destacó el valor del hallazgo como herramienta para acercar la ciencia a la gente. “Estos descubrimientos invitan a mirar el paisaje con otros ojos. A veces uno anda por el campo, mira una montaña o una roca y se pregunta cómo llegó eso ahí», relató. «Está bueno que podamos compartir el conocimiento científico y generar ese intercambio con la comunidad. Así aprendemos todos un poco más sobre la historia natural del lugar donde vivimos”, concluyó.