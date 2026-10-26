Halloween y salud: alertan sobre el uso de lentes de contacto de color o cosméticas para disfrazarse

Frente al pico de ventas que alcanza cada 31 de octubre la comercialización de lentes de contacto cosméticas, expertos advierten sobre los riesgos. Foto: Gentileza.

La celebración de Halloween, festividad proveniente del mundo anglosajón, se extendió ya hace varios años por ciudades y pueblos de nuestro país y, a pocos días de que se lleve a cabo, desde el Consejo Argentino de Oftalmología alertan sobre el uso de lentes de contacto de color o cosméticas sin receta.

Para muchas personas, incluidos niños y adolescentes, la participación en los festejos requiere el uso de un disfraz complementado por la alteración de la mirada y festejar Halloween puede incluir exhibir los ojos blancos de un zombi o la pupila rasgada de un felino y es entonces cuando las lentes de contacto cosméticas aparecen como el recurso más eficaz para satisfacer esta necesidad aparentemente imprescindible para completar un buen disfraz.

Pero según un informe que tuvo el asesoramiento de Tomás Pförtner, óptico técnico y contactólogo, asesor externo del CAO, la lente de contacto cosmética apta para cambiar el color del ojo o para producir otros efectos estéticos no es un juguete, es un producto médico, un dispositivo terapéutico y, mal usado, puede dañar seriamente la córnea o producir serias patologías en el ojo, destacan los especialistas de la CAO.

La venta online creció mucho en los últimos años, pero la normativa vigente indica que las lentes de contacto deben adquirirse con receta en una óptica. Quien nunca las usó ni pasó por una consulta no debería estrenarlas mediante un pedido satisfecho por la web.

Una investigación sobre pacientes con queratitis bacteriana, por ejemplo, asociada a lentes de contacto encontró que el 55% había empezado a usarlas sin un examen específico y sin instrucciones precisas en el manipuleo y la desinfección diaria.

Las señales de alarma

Existen síntomas y reacciones que no deben pasarse por alto. Ante cualquiera de ellas, la indicación es retirar las lentes de inmediato y consultar a un oftalmólogo o acudir a una guardia oftalmológica:

-Ardor o picazón.

-Ojos enrojecidos.

-Dolor que no cede.

-Visión borrosa o molestia frente a la luz.

-Lagrimeo constante o secreción.

La también llamada «lente de fantasía», la lente de contacto cosmética, no es una categoría aparte. Tengan o no graduación, sean de color o tengan efectos especiales, todas las lentes de contacto son productos médicos y colocarse una implica adaptar un dispositivo óptico que, si bien es de alta tecnología, no deja de ser un cuerpo extraño que flota delante de la córnea.

Las complicaciones que pueden afectar la salud visual no son de aparición frecuente, pero cuando suceden suelen ser muy graves y una infección que pasa inadvertida o se diagnostica tarde termina a veces con la pérdida del ojo.

Una advertencia de la ANMAT

Por lo expuesto y frente al pico de ventas a que alcanza cada 31 de octubre la comercialización de lentes de contacto cosméticas el CAO advierte sobre los riesgos de usar lentes de contacto decorativas compradas sin receta ni control profesional.

La ANMAT reforzó esa advertencia a comienzos de octubre de este año cuando reiteró su alerta al detectar una y otra vez en el mercado nacional lentes de fantasía con distintas marcas sin registro sanitario. Según el organismo, las fallas en la fabricación de las lentes, en sus materias primas o en sus envases pueden provocar ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección en los ojos. Además, la contaminación con microorganismos puede derivar en queratitis, una infección de la córnea.

Para reconocer un producto autorizado, la ANMAT recomienda chequear estos puntos:

-Rótulo en idioma español.

-Datos del fabricante o importador autorizado en la Argentina.

-Número de autorización sanitaria, con el formato «PM» seguido de números.

-Documentación de procedencia e instrucciones de uso, que conviene pedir y conservar.

Existe un circuito seguro para el uso de lente de contacto en general y de lentes de contacto cosméticas en particular, circuito que no es el que se puede recorrer por internet. Por eso, el CAO remarca que el camino requiere seguir tres pasos, primero, una consulta con el oftalmólogo, después, una receta que certifique que la córnea está apta para el uso de lentes de contacto y, por último, es necesaria la adaptación en una óptica habilitada, con gabinete de contactología. En esa etapa, el óptico técnico ajusta la lente a la medida de cada ojo y enseña a colocarla, retirarla, limpiarla y conservarla.

Recomendaciones

Para quienes ya usan lentes de contacto, con o sin disfraz de Halloween de por medio, existen reglas básicas:

-Nunca limpiar las lentes con agua. Es uno de los errores más riesgosos. Utilizar las soluciones desinfectantes especialmente destinadas al uso, cuidado y conservación de lentes de contacto aprobadas por salud publica siguiendo las instrucciones que se encuentran en cada producto.

–Respetar el descarte. Las lentes de contacto pueden ser de reemplazo diario, quincenal, mensual o anual. Debe respetarse la fecha de recambio.

–Renovar siempre el líquido conservante. Se deben seguir las instrucciones de limpieza y conservación que acompañan los productos autorizados.

–No compartir las lentes de contacto. Pasarlas de mano en mano multiplica el riesgo de infección.

–Evitar dormir con ellas. Aunque algunos modelos están aprobados para eso, no es lo aconsejable