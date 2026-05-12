Dan de baja cinco cooperativas de Neuquén por una resolución nacional: el listado que se difundió

Cinco cooperativas con domicilio en la provincia de Neuquén fueron dadas de baja por el gobierno nacional de Javier Milei, según se conoció ayer en una resolución que emitió el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en el Boletín Oficial.

La medida alcanzó a entidades de la capital provincial, Rincón de los Sauces, Huinganco y Las Coloradas que, de acuerdo a lo que pudo conocer Diario RÍO NEGRO, estaban fuera de funcionamiento hace años.

«Es algo que se suele hacer; en este caso, el proceso debe haber comenzado hace tiempo porque eran cooperativas que no tenían actividad», explicaron desde el área provincial de Personas Jurídicas ante la consulta de este medio.

Fuentes de esa cartera señalaron que este es un proceso frecuente en la órbita del Inaes, que es la autoridad de aplicación para el control de las cooperativas y es el organismo que actualiza su inscripción en el registro nacional.

Dan de baja cooperativas en Neuquén: el listado completo

La medida dejó sin efecto, en Neuquén capital, a dos cooperativas: la «Cooperativa de Trabajo de Construcción Limitada» y la «Cooperativa de Trabajo Cobcon Limitada«, esta última ubicada en la zona oeste de la ciudad.

En el interior, la resolución canceló la inscripción de la Cooperativa de Trabajo, Vivienda, Crédito y Consumo “Rincón de los Sauces”, la “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Las Coloradas” y la “Cooperativa de Trabajo Minero Huinganco Limitada”.

Las entidades afectadas tendrán la posibilidad de apelar, se indicó en el tramo final del texto publicado este lunes.

Entre otras acciones, podrán solicitar una revisión en un plazo de 30 días hábiles administrativos, una reconsideración en un plazo de 20 días de hábiles administrativos, una aclaratoria en un plazo de cinco días hábiles administrativos y un recurso de alzada en un plazo de 30 días hábiles administrativos, además de la «acción judicial pertinente» que se indica por ley.

Qué se sabe sobre los motivos

Desde el ministerio neuquino de Gobierno indicaron que, por lo general, las cooperativas que pierden su matrícula oficial llevan años sin tener actividad, adeudan balances o ya no realizan asambleas con sus integrantes.

Además, explicaron que las asociaciones que cumplen con los requisitos de la normativa provincial y nacional no están limitadas para intervenir sobre un rubro en particular.

En ese contexto, precisaron que las actividades más frecuentadas suelen ser producción, consumo, vivienda y energía.