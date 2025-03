Heroico: en un acto de valentía un veterinario regresó a su consultorio, en medio del temporal de Bahía Blanca, para salvar a los animales

"Cuando empezó todo, era un caos, ni yo sabía lo que le pasaba al otro, ni los demás sabían lo que me pasaba a mí, porque no había ningún tipo de comunicación", relató Adrián Coccia. Foto: gentileza.

El país sigue consternado y afligido por el impactante y devastador temporal que azotó a Bahía Blanca, que registra 16 víctimas fatales, 94 personas desaparecidas y más de 1.450 evacuadas. La ciudad sigue trabajando en la recuperación, mientras las autoridades coordinan esfuerzos de rescate y asistencia. En medio del fenómeno climático, un veterinario arriesgó su vida, volviendo a su consultorio con el agua hasta la cintura para rescatar a un perro y un gato. Luego de la catástrofe natural, indicaron que se realizó la atención de más de 128 llamadas al 911 relacionadas con personas desaparecidas, algunas de las cuales ya fueron localizadas.

Luego del trágico temporal sin precedentes en Bahía Blanca, mientras se puede observar el dolor de los bahienses y la unión de gran parte del país, con imágenes que reflejan los daños y la solidaridad de la gente, se hizo visible la historia de Adrián Coccia. Un veterinario de 37 años, que el pasado viernes 7 de marzo, en momentos que su ciudad sufría el peor desastre natural de su historia, decidió ir hasta su clínica para saber en que estado estaban los animales que tenía internados.

Adrián Coccia es conocido entre los vecinos del barrio Macrocentro de Bahía Blanca y por consecuencia del fuerte temporal y la inundación, padeció la destrucción de su veterinaria. Coccia se hizo viral por un video que se compartió en redes sociales.

Una imagen que se vio en TN, y que luego trascendió los límites de las redes, mostraba como el veterinario llevaba en una mano una jaula con algunos animales y en la otra, un palo, con el que iba guiándose en el camino, debido a que no podía verse el terreno a causa del nivel del agua. “Estuve toda la mañana pensando, no los podía dejar ahí, me parte el corazón”, dijo en referencia a los animales.

Luego del temporal hubo perdidas millonarias en cuanto a los destrozos y uno de ellos fue el centro de internación que dirigía Adrián, y que quedó todo arruinado. “Es el laburo de muchos años”, manifestó mientras no podía evitar que le cayeran las lágrimas luego de haber padecido la tragedia. «Por suerte mi casa está bien, pero la veterinaria está destrozada”, dijo.

“Perdimos prácticamente todo, salvo las camillas que son metálicas, todo lo demás lo tuvimos que tirar”, afirmó en una entrevista en Radio Nacional.

Según contó La Nación, Adrián Coccia fundó la Unidad de Sanidad Animal Unisan y en la veterinaria habían quedado atrapados un gato y un perro. También, confesó que cuando la ciudad estaba bajo las intensas lluvias, lo invadía la preocupación por el paradero de dos compañeros de trabajo.

“Cuando empezó todo, era un caos, ni yo sabía lo que le pasaba al otro, ni los demás sabían lo que me pasaba a mí, porque no había ningún tipo de comunicación. Sabías dónde era probable que estuviera una persona, pero no podías estar seguro”, relató.

Adrián, indicó que dos compañeros se habían quedado con los animales, pero no sabía en qué condiciones se hallaban, por ende, luego de un par de intentos no prosperaron por la fuerte corriente, pudo ir hasta el lugar.

“Mis compañeros habían podido salir una hora antes, cosa que yo no sabía cuando llegué. Habían dejado a las mascotas de forma segura, para que puedan estar algunas horas más, pero igualmente decidí llevarlos”, explicó.

“Uno de los animales ya estaba muy complicado y yo decidí llevarlo sabiendo que era muy probable que tuviera un mal desenlace, cosa que ocurrió pero de todas maneras quise que al menos no muera sólo. El otro es un gatito que había tenido un procedimiento bajo anestesia y por eso era importante que esté monitoreado, así que me lo llevé”, detalló en relación a salud de los animales.

El veterinario de 37 años que realizó una tarea heroica, dijo que la casa funciona como una clínica de animales y brinda un servicio de internación nocturna, por eso las mascotas estaban allí desde el día anterior.

Además del perro y el gato que se llevó, había allí otros dos perros grandes, que estaban a punto de ser dados de alta y se quedaron hasta el día siguiente, hasta que los dueños los pudieron buscar.

“Era imposible que me pudiese llevar a los cuatro animales con el agua que me llegaba hasta la cintura. De todos modos, si lo hubiera considerado necesario, quizá hubiese vuelto por ellos más tarde”. A la noche, cuando el agua había bajado un poco, un compañero pudo ir a verlos”, comentó.

Adrián, un vecino del barrio Macrocentro de Bahía Blanca aseguró que su intención es reabrir la veterinaria, mientras utiliza otros consultorios que son de su propiedad, aunque sostuvo que son de menor complejidad. “Si bien no tienen tanta preparación, yo calculo que un mes vamos a poder ponerlos en condiciones para seguir trabajando desde ahí», expresó.

A pesar del gasto que conlleva, Adrián aclaró que no quiere recibir donaciones: “Lo que pasa es que uno camina dos cuadras más y se da cuenta que yo pude haber perdido mi veterinaria pero hay gente que perdió su casa, vidas se perdieron…”.

“Prefiero que ayuden con el alias del municipio, porque sé que la ayuda va a llegar al que más lo necesita. Mi trabajo depende de que la gente esté bien y pueda tener y cuidar a sus mascotas, en definitiva me van a estar ayudando a mi también, si se recupera mi ciudad yo se que mi trabajo lo voy a recuperar”, finalizó.