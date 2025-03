Testigos del temporal en Bahía Blanca: otros 80 estudiantes de Río Negro lograron volver con sus familias

Agostina González nació en Villa Regina, pero en febrero se radicó en Bahía Blanca para estudiar la carrera de contadora pública en la universidad. Cuando se levantó a las 8 el último viernes para participar de una clase virtual, se percató que el agua le llegaba casi hasta la rodilla.

«Era mi primer mes en Bahía. Vivo en Aldea Romana, una zona alta de Bahía, en la casa de mi familia. Cuando vimos cómo llovía, lo primero que hicimos fue cortar la luz y hacer lo posible para que no se inunde todo», señaló la joven, minutos antes de emprender el regreso a Villa Regina.

Sin embargo, el intento fue en vano porque ingresó agua a la vivienda hasta las 11 de la mañana. «No podíamos salir, no podíamos hacer mucho, con la luz cortada y sin señal. Por suerte, yo llegué a avisarle a mi familia que estaba bien antes de que se cortara todo, pero después no pude comunicarme con ellos hasta casi la noche«, relató.

Agostina no fue consciente de la gravedad de la situación hasta que logró salir de su casa. Se trataba de uno de los peores temporales en la historia de la localidad bonaerense, con lluvias que superaron los 350 milímetros, más de mil personas evacuadas y 16 personas muertas, hasta ahora.

«En la casa, teníamos 15 centímetros de agua, un poco más arriba de los tobillos. Estábamos preocupados porque no sabíamos qué hacer», recalcó Agostina y recordó que el 16 de diciembre de 2023, se produjo «otro temporal con un tornado. Como tenemos familia acá, justo habíamos venido a verlos».

El operativo de regreso a Río Negro desde Bahía Blanca. Foto: gentileza

Antes de subirse al micro para emprender el regreso a Río Negro, la joven advirtió que decidió volver «para despejar un poco y pasar unos días con su familia que tanto se preocupó». «La situación es tan grave que, al menos, por un mes no tendremos cursada ni nada. Gracias a Dios, no nos pasó nada. A un familiar se le inundó absolutamente todo, pero estamos bien».

«Me desperté con los gritos»

Francisco Turi, un cipoleño de 18 años, era otro de los jóvenes que se disponía a regresar. Al igual que Agostina, se había radicado en la ciudad en febrero para iniciar sus estudios universitarios. «Me desperté con los gritos y me asomé por la ventana. Desde arriba, vi a los vecinos pidiendo ayuda porque había muchos nenes y perros«, señaló.

Comentó que «vive en 12 de Octubre, cerca de los dos canales, una parte alta desde donde podía ver todo. Muchos autos eran arrastradas por el agua. Las baldozas se levantaban como si nada».

Contó que más hacia la tarde, se fue a la casa de un amigo a unos 500 metros. «Me animé a salir con tal de tener señal y poder comunicarme con mi familia. No me había podido comunicar con ellos en todo el día. No se enviaban los mensajes. Cuando tuve señal, me llegaron miles de mensajes preguntándome si estaba bien«, expresó.

«Al salir a la calle -acotó-, pude tomar dimensión de cómo todo estaba destruido. La ciudad estaba devastada. Me impactó mucho ver la situación de otra gente. Después supe que había muertos y desaparecidos».

«Volvete, Vicky, por favor«, le pidió su hermana. «Tranquila que acá está todo bien», le respondía Victoria Romera, de Chimpay, que vive en una residencia estudiantil de Bahía Blanca desde hace 8 años. Hasta ese momento, no entendía del todo qué estaba pasando.

El día del temporal, recordó, «no la pasamos tan mal como otra gente, pero como la residencia es tan antigua, empezó a caer agua por el techo. Ya no está habitable y nos sugirieron que busquemos otro lugar para vivir, pero ahora es una locura».

Ese día, Victoria se despertó a las 4 con el sonido de la lluvia y los truenos. De inmediato, se comunicó con los otros jóvenes que viven en la residencia. «Nos pusimos a tomar mate porque no tomamos en cuenta lo que estaba pasando. Por suerte, alcancé a avisarle a mi mamá que estaba bien. Cuando salimos afuera a ver qué onda, era impresionante la velocidad del agua y pasaba la gente desesperada para ver sus locales porque tenían miedo a los saqueos«, describió.

Recién al día siguiente, logró hablar con su madre por teléfono que le respondió llorando del otro lado. «Estaban extremadamente preocupados. Y claro, me mandaban fotos que no se podían creer. A la noche, con señal, vi que en Twitter éramos tendencia. Ya veremos cómo sigue: por lo pronto, me voy una semana y veo», concluyó.

Esta mañana, Adrián Iribarren, secretario de Protección Civil de Río Negro, desembarcó en Bahía Blanca a fin de buscar a otros 80 chicos rionegrinos en la zona de la Universidad del Sur y regresarlos a la zona del Alto Valle y la zona atlántica. El domingo repitieron el operativo con 250 chicos.

«Los chicos estaban bien de salud, pero muy consternados por la situación en general, que lo vivieron en carne propia ya sea porque se vieron afectados por el agua o porque tienen conocidos o allegados», indicó.

Iribarren resaltó la solidaridad de los jóvenes: «Hubo quienes se quedaron a ayudar a compañeros y por eso, no salieron en el primer viaje. A raíz de la situación recibimos miles de llamadas de gente que no podía comunicarse con Bahía Blanca y estaba muy preocupada. Fue acertada la decisión del gobierno de trasladar a los chicos a su lugar de origen porque Bahía Blanca está inhabitable«.