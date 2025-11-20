El universo oriental se prepara para un cambio de piel. Con la llegada del último mes del calendario occidental, Ludovica Squirru revela sus predicciones para diciembre 2025, un período clave marcado por la energía del Mes de la Rata.

Antes de cruzar el umbral hacia el nuevo año, repasamos los presagios, la fortuna y las advertencias cósmicas que definirán el destino de cada signo del Horóscopo Chino en esta transición final.

Horóscopo Chino: las predicciones de Ludovica Squirru para diciembre 2025, signo por signo

RATA.

El mes propio viene con nuevas habilidades, con la energía a tono. Deberá poner toda su atención en mejorar su entorno para que el clima mental mejore. El trabajo deberá quedarse afuera de casa y solo así mantendrá al margen los dramas.

BÚFALO.

El mes de la Rata no será especialmente compatible con el año de la Serpiente, pero sí con el Búfalo. Encontrarán maneras de restablecer procesos de comunicación con personas a quienes sí aprecia y que podrían ayudarlo a componer malas relaciones en general.

TIGRE.

En vez de ocultarse en su cueva, tratarán de meterse en la política, aunque les irá mejor en el campo de la educación. Verán cómo alcanzar el liderazgo de grupos de acuerdo con sus intereses. Es mejor que se diviertan con bobadas.

CONEJO.

Quedarán asombrados por lo poco anecdótico de este mes, considerando los desafíos que ha planteado este año. Las emociones, el dinero, las amistades y amores dejarán de ser un problema. Tendrán una disposición más amable.

DRAGÓN.

El mes de la Rata traerá trabajo, lo que recibirán con agrado, porque necesitará distraerse. Probablemente busquen dirigir grupos e incluso empresas. Podrá hacerlo todo, siempre que se organice y no permita que otros obstaculicen sus buenas intenciones.

SERPIENTE.

La Rata traerá calma a la Serpiente, tras un mes que no les dio tregua. Sin embargo, es posible que deba buscar ayuda en salud mental. Puede que estén de mal humor, así que necesitarán ayuda, paciencia y lugares frescos para sentirse bien.

CABALLO.

El Caballo podría sufrir más de un dolor de cabeza este mes, e inclusos roces con la ley. Su prioridad será tener prudencia a punta de meditación y observación del entorno. Vivir en el hoy y en el ahora también será esencial a la hora de tomar decisiones.

CABRA.

La Rata incrementa la libido y consentirá a la Cabra con emociones gozosas, además de darle capacidad para la empatía. Sigue la advertencia sobre la tentación de engendrar. Sentirán que regresa la normalidad y podrán disfrutar del fin de año.

MONO.

La Rata no tendrá piedad con los Monos y hará que se vean sujetos a los deseos de las otras personas. Tendrán tarea, trabajo, responsabilidades que se podrían ir acumulando. Necesitarán organizarse mejor en casa, buscar ayuda en compañeros de trabajo y soltar el teléfono.

GALLO.

La Rata traerá tranquilidad y este mes será como un abrazo que reparará todo lo roto, tanto en lo espiritual como en lo físico. La exposición a situaciones eróticas y sexuales será muy fuerte, por lo que tendrán que ser cuidadosos.

PERRO.

Se sentirán aislados porque la fama trae soledad, pero solo su círculo de amistades leales estará presente, levantándoles el ánimo y acompañándolos. Las caídas enseñan a levantarnos, así que podrán reiniciarse con ligero equipaje emocional, sin secretos y con mejores amistades.

CHANCHO.