Horóscopo Chino: las alertas de Ludovica Squirru para diciembre 2025, el mes de la Rata

Horóscopo Chino: a medida que el 2025 llega a su fin, la astrología oriental nos introduce en el mes de la Rata. Diciembre, tradicionalmente un período de balance y cierre, llega este año con una vibración compleja que requerirá atención consciente para evitar desequilibrios, según las predicciones de Ludovica Squirru.

La astróloga más leída de habla hispana sobre Horóscopo Chino advierte que este no será un mes de descanso universal. La energía disponible se presenta polarizada, afectando de manera muy distinta la intimidad de los hogares, los vínculos primarios y hasta la salud física, dependiendo de la calidad energética de cada espacio.

A continuación, desglosamos las principales configuraciones que marcarán el pulso de diciembre 2025.

Horóscopo Chino diciembre 2025: el hogar como refugio o campo de batalla

La predicción de Ludovica Squirru para este mes de la Rata pone el foco en el entorno doméstico. El descanso verdadero solo estará disponible «en las casas en las que la energía yang prevalece«. En estos espacios luminosos y activos, la configuración astral favorecerá notablemente la relación padre-hijo, permitiendo un acercamiento y entendimiento mutuo.

Sin embargo, la contracara se presenta en lo que la astróloga define como «casas oscuras». En estos entornos, existe un riesgo latente de «contaminación de la energía agua». Esta densidad energética podría manifestarse en tensiones específicas en los vínculos familiares: se advierte sobre malas relaciones entre los hijos varones y sus madres.

Horóscopo Chino diciembre 2025: alerta salud con la energía del Agua y el cuerpo

En la medicina tradicional china, asociada al horóscopo, la energía del elemento Agua rige órganos específicos. Para este diciembre 2025, Ludovica lanza una advertencia clara respecto a la salud física.

Existe un peligro aumentado de contraer enfermedades relacionadas con los riñones y las vías urinarias. La astróloga enfatiza que el sedentarismo será el peor enemigo durante este tránsito de la Rata.

La clave para sanar: para contrarrestar esta tendencia a la enfermedad y limpiar la energía estancada, Squirru ofrece un remedio concreto y accesible: «solo con ejercicio y actividades al aire libre se puede mejorar». Mover el cuerpo fuera de casa será vital para mantener el equilibrio físico y mental.

Horóscopo Chino diciembre 2025: el clima global con vientos de independencia

Finalmente, la mirada de Ludovica Squirru se expande hacia el escenario geopolítico y corporativo, anticipando un diciembre de movimientos sísmicos en estructuras de poder antiguas.

La astróloga vaticina que las naciones que aún mantienen territorios bajo formas de colonización heredadas de otros siglos «podrían encontrar nuevos conflictos«. Lejos de ser situaciones aisladas, Squirru interpreta estos posibles choques como «un primer paso para lograr la independencia económica entre naciones más pequeñas«.

Esta tendencia de ruptura y búsqueda de autonomía no se limitará a la política; según la predicción, «lo mismo ocurrirá en empresas transnacionales«, sugiriendo un fin de año donde las estructuras gigantes podrían enfrentar desafíos de sus partes más pequeñas en busca de soberanía.