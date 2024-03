«Hubo abandono, negligencia y desinterés», denunciaron sobre la atención en un hospital de Neuquén

Familiares de una mujer de 73 años, que murió, días atrás, sostuvieron que el fallecimiento se vinculó con la mala atención que tuvo en el hospital Castro Rendón. «Era algo evitable», sostuvieron. Hicieron la denuncia en Fiscalía.

María José Rivera, su hija, relató que en un primer momento fue atendida en el hospital de Plottier. «Empezó con dolor abdominal, fue aumentando y la llevemos al médico. Le hicieron una tomografía en el hospital Heller y salió que tenía líquido peritoneal entre los órganos«, relató.

En ese momento, todavía seguía internada en el hospital de Plottier. Dijo que pidieron que se les haga más estudios, pero no les daban turnos, indicó Rivera.

Por este motivo dijo que la llevaron al hospital Castro Rendón «buscando mayor complejidad», el domingo anterior.

«La ve una doctora y vio que estaba con muchos dolores. La ingresan a un box, la ve otra doctora, y luego le da el alta por constipación. Le dije que tenía líquido en el abdomen que no podía ser eso y que se venía cuidando con las comidas. Después la atendió otro doctor y le hizo otros estudios, pero nunca la reingresaron y ya le habían quitado todo el monitoreo», relató sobre lo sucedido a este medio.

Dijo que su mamá seguía con muchos dolores «pero no le dieron más bolilla. No la ayudaron para ir al baño, no le dieron más agua, la ignoraban».

Agregó que luego un doctor le dijo que tenían que encontrar «el origen del dolor y la distención, y pidió una consulta con el cirujano».

Contó que en la medianoche, mientras estaba en la sala de espera de la guardia ve que sale su mamá «descalza, en camisón, y toda inflamada». Y le dijeron que la paciente se tenía que ir «porque había un apuñalado y no había lugar». Esto ocurrió en la madrugada del lunes 11 de marzo .

Ante esto, Rivera comentó que pidieron derivaciones, pero dijo que se las negaron y no pudieron internarla en otra institución de salud esa noche.

«Hubo abandono de persona, negligencia y desinterés», sostuvo sobre lo ocurrido en el hospital ubicado sobre calle Alderete.

Luego, continuó explicando que su mamá estuvo internada en el hospital de Senillosa. «Mi mamá empieza requerir oxígeno. Estuvo tres días así, ante de ayer (el domingo) se lo quitaron el oxígeno, la enviaron a casa y murió».

María Rivera comunicó que mientras su mamá estaba internada denunció lo sucedido en Fiscalía y señaló que la citaron a declarar junto a su padre, este viernes, para relatar los hechos. «Le quitaron la dignidad, porque si la atendían bien no le pasaba lo que terminó ocurriendo. Su muerte era algo evitable», lamentó María Rivera.