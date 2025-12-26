Incendio en Guardia Mitre: más de 1.750 hectáreas afectadas y denuncia penal por negligencia

El incendio avanza sobre áreas rurales de Monte Bagual y ya afectó más de 1.750 hectáreas, con varios frentes activos y un amplio operativo de brigadistas y bomberos en la zona.

Un incendio de grandes proporciones, originado por una quema de pastizales sin autorización, arrasó con más de 1.750 hectáreas en la zona de Monte Bagual, en jurisdicción de Guardia Mitre, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 250. El siniestro, ocurrido el martes 23, fue determinado como negligente y mantiene aún focos activos, en un contexto de condiciones meteorológicas extremas que complican las tareas de control.

Incendio en Guardia Mitre: tres frentes activos y fuera de control

Según el informe técnico elaborado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) – Delegación General Conesa, el fuego presenta tres frentes activos y se encuentra fuera de control, lo que obligó a desplegar un amplio operativo interinstitucional para intentar contener su avance.

En el combate del incendio trabajan brigadistas del SPLIF Conesa y SPLIF Beltrán, Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre, Viedma y Las Grutas, con apoyo de Vialidad Provincial. Además, se encuentran en camino refuerzos del SPLIF El Bolsón y SPLIF Bariloche, que se sumarán al operativo en las próximas horas.

Daños productivos, ambientales y riesgo para la población

De acuerdo con la denuncia penal presentada por productores de la zona, el incendio se habría iniciado en un establecimiento rural ubicado sobre la vera del río Negro, durante tareas de limpieza realizadas con uso de fuego de manera no autorizada. Impulsadas por el viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce del río y alcanzaron las islas linderas, dispersándose rápidamente en distintas direcciones y avanzando incluso hacia la zona de Cubanea.

El fuego provocó severos daños en montes naturales, pasturas implantadas y sembradíos, además de destruir alambrados perimetrales, corrales, galpones, herramientas y tendidos eléctricos de alta potencia. También se registraron pérdidas en bosques autóctonos y fauna nativa, configurando un impacto ambiental de magnitud que aún no pudo ser cuantificado debido a que el incendio continúa activo.

Las autoridades advirtieron, además, que el siniestro representó un riesgo directo para la salud y la vida de habitantes de Guardia Mitre y de zonas rurales cercanas, muchas de las cuales se encontraban reunidas con sus familias en la previa de las celebraciones navideñas.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue la posible responsabilidad penal de los presuntos involucrados, que se incorporen los informes técnicos del SPLIF y que se disponga la apertura de la investigación penal correspondiente, junto con la adopción de medidas probatorias para determinar con precisión el origen del foco ígneo y sus causas.

Alerta extrema y prohibición absoluta de hacer fuego

Las condiciones meteorológicas siguen siendo extremadamente desfavorables. Para este jueves rige un índice de peligrosidad extremo, con temperaturas muy elevadas y alerta por fuertes ráfagas de viento, factores que favorecen el comportamiento errático y violento del fuego y dificultan las tareas operativas.

Desde el Gobierno provincial se recordó que en todo el territorio de Río Negro se encuentra vigente la Emergencia Ígnea, por lo que está absolutamente prohibido encender fuego al aire libre bajo cualquier modalidad. “Cualquier descuido, por mínimo que parezca, puede derivar en consecuencias irreparables para las personas, la producción y el ambiente”, remarcaron las autoridades.