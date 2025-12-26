Dos ciudades de Río Negro en el ranking de alcoholemias más altas del país en Navidad

Las fiestas de fin de año son momentos de celebración y también de riesgos al volante. Durante las reuniones sociales, aumenta en gran medida el consumo de bebidas alcohólicas y esto conlleva un impacto en el organismo que puede generar consecuencias irreversibles.

Además de la época festiva, se suma el período del año, el verano, una estación caractizada por el aumento de la circulación de vehículos por eventos, viajes y vacaciones.

Durante Nochebuena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 97 conductores alcoholizados en los operativos de control realizados en rutas y accesos de todo el país durante la noche. En total, fueron fiscalizados 5.220 vehículos.

La alcoholemia positiva más elevada de todo el país se registró en la provincia de San Juan, en la localidad de Caucete, donde el conductor registró un nivel de 1,83 g/l, cuando el permitido por ley es 0.

La cuarta y quinta alcoholemía más alta detectada por los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en Nochebuena fue en territorio de Río Negro. Una ocurrió en la ciudad de San Carlos de Bariloche con una medición de 1,49 g/l del conductor y otra en Las Grutas con 1,47 g/l.

Las cinco alcoholemias más altas del país en Navidad

1,83 g/l en Caucete, San Juan

1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,57 g/l en Wanda, Misiones

1,49 g/l en Bariloche, Río Negro

1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro

Además de los 97 casos de alcoholemia positiva solo en unas horas, también se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia de conducir. En todos los casos en los que se detectó conductores alcoholizados al volante, estos fueron retirados de la circulación.

Foto ilustrativa.

Las tareas de control por parte de la ANSV se desarrollaron en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de los operativos previstos para la temporada de verano.

No se trata solo de hacer cumplir la Tolerancia Cero, establecida por Ley Nacional 27.714 (prohibe conducir con alcohol en sangre en rutas nacionales), sino que el objetivo de estos trabajos es prevenir siniestros viales.

La detección de conductores que consumieron alcohol o realizan maniobras imprudentes permite llegar antes de la ocurrencia de los incidentes y evitar personas heridas o víctimas fatales.

Los efectos del alcohol en el organismo y la prevención

Se sabe que los efectos del alcohol en sangre son múltiples: disminuye los reflejos, altera la percepción de las distancias, aumenta la sensibilidad a la luz, reduce el campo visual y más.

Todos presuponen un peligro a la hora de conducir ya que las alteraciones pueden desencadenar incidentes de tránsito. Y el riesgo no es solo para quien conduce sino también para ocupantes (familiares, amigos) y para terceros.

Foto gentileza Policía de Río Negro.

La recomendación principal es no conducir si se bebió alcohol, y en caso de necesitar trasladarse, es un deber hacerlo en otro medio de transporte (taxi, remisse, colectivo, tren) o bien, designar con antelación a un conductor que no ingiera bebidas alcohólicas en esa ocasión.

El exceso de velocidad, otro factor determinante

Otro factor que se conjuga con esta infracción de manejar alcoholizados es el exceso de velocidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al circular a una velocidad de 60 km/h es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello. En cambio, si se conduce a 30km/h, el riesgo de muerte se reduce al 10%.

Las estadísticas internacionales indican que si un conductor circula a 30 km/h, 9 de cada 10 personas se salvan de morir en caso de atropello. A 40 km/h, 6 de cada 10 personas se salvan, a 50km/h 2 de cada 10 y a 60 km/h, ninguna.

Recomendaciones para salir a la ruta en Año Nuevo

Los controles de alcoholemia se repetirán durante la noche de Año Nuevo y seguirán durante toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Para un viaje más seguro, la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro brinda consejos para poner en práctica antes de empezar a conducir un vehículo.