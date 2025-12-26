Controlaron el incendio en el Mercado Concentrador de Neuquén: los daños que dejaron las llamas

Un incendio se originó en el Mercado Concentrador de Neuquén este viernes pasado el mediodía. Bomberos trabajan en el lugar para mitigar las llamas. De acuerdo a la información difundida, no habría personas lesionadas.

Puestos de productores dañados por el fuego en el Mercado Concentrador de Neuquén

El comisario Martín Corzo informó a Diario RÍO NEGRO que el incendio se originó en la «parte externa» del Mercado Concentrador y terminó afectado a la nave 2, ubicada en la zona norte. En total, señaló que se vieron afectados «entre siete y ocho puestos de productores».

Cerca de las 16, informó que el incendio «está controlado» y que se están realizando las tareas de enfriamiento en el predio, que se extenderán hasta aproximadamente las 18:30.

Captura de video, Centenario Digital.

Además, el comisario detalló que dos hombres fueron asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Ambos por un golpe.

En el lugar, Corzo comunicó que trabajaron bomberos del cuartel Nº2 de Gregorio Álvarez, del cuartel central y del cuartel Nº6. También trabajaron bomberos voluntarios de Centenario.

Los bomberos fueron asistidos por el Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN), quien colaboró con el reabastecimiento de agua mediante tanques cisterna.

Corzo informó que el personal del Mercado Concentrador que se encontraba trabajando tuvo que ser evacuado. Asimismo, señaló que se evacuó de manera preventiva a los trabajadores de una cervecería lindante. El comisario indicó que se está trabajando para determinar las causas que originaron el incendio.