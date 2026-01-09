Incendio forestal en Puerto Patriada: «Riesgo elevado y fuego activo», qué dice el último parte

Brigadistas y fuerzas de seguridad trabajan en el operativo contra el incendio en Puerto Patriada. Foto archivo.

El incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades. El último parte oficial de este jueves advirtió un escenario de riesgo elevado, con condiciones climáticas adversas que complican las tareas de control en la zona cordillerana de Chubut.

Qué dice el último parte oficial del incendio en Puerto Patriada

Según informó el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), persiste un escenario de “riesgo elevado” por la ocurrencia y propagación del incendio durante la noche.

El parte del SPMF precisó que la superficie afectada aún está “a determinar” y que la vegetación comprometida incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo. La causa del incendio también continúa bajo investigación.

El incendio avanza en Puerto Patriada. Foto: Bomberos de Trevelín.

Hasta las 16 se pudieron realizar las tareas planificadas en la reunión operativa del miércoles. Los medios aéreos no lograron operar durante la mañana por la escasa visibilidad registrada en el área afectada, lo que limitó las acciones de combate.

El informe indicó que el aumento en la intensidad del viento provocó una rápida propagación del fuego. Se registraron reactivaciones de varios sectores con alta intensidad, favorecidas por la disponibilidad de combustible vegetal y las fuertes pendientes del terreno.

Incendios en Chubut: riesgo elevado por los vientos

El SPMF advirtió que, con la inestabilidad atmosférica, se prevé el desarrollo de grandes columnas convectivas. Estas condiciones podrían generar vientos arrachados de direcciones variables y un “comportamiento impredecible del fuego” en Puerto Patriada.

El operativo cuenta con personal de apoyo de la Secretaría de Bosques, las municipalidades de El Hoyo y Epuyén, y distintos organismos provinciales. También participan Protección Civil Municipal, Pesca Continental y delegaciones forestales de la región.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía provincial y Gendarmería, junto a brigadistas del sistema nacional. El despliegue busca contener el avance del incendio forestal y resguardar las zonas pobladas cercanas a El Hoyo.