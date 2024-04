Incertidumbre por el comienzo de las orquestas y coros de Río Negro

Los coros, orquestas y talleres de bandas, dependientes del Ministerio de Educación de Río Negro, no lograron iniciar sus actividades este año y no hay una fecha cierta de arranque.

“Al día de hoy, no tenemos respuesta de inicio. Nos dijeron simplemente que esperemos. Pero estamos con tres meses de retraso”, indicaron.

La situación afecta a siete orquestas y siete coros; es decir unos 800 niños y adolescentes que no pueden comenzar sus clases y a más de 100 docentes de instrumentos, integradores, de educación vocal y musical, cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre pasado y esperan el alta para volver a las aulas.

“Las clases deberían haber comenzado en febrero y todavía no nos dan de alta. Siempre, en diciembre los contratos se dan de baja, pero en general, arrancamos en febrero. Al día de hoy, no hay nada. No podemos ir a los colegios, ni sacar los instrumentos”, indicó Mariano Videla, director de la Orquesta del Bicentenario, al tiempo que resaltó que para esta época, ya suelen tener conciertos didácticos.

El programa cumple una función artística y social. Foto: gentileza

Consideró lamentable la falta de información desde el gobierno ya que “la mayor parte de la inversión del programa ya está hecha, a través de los instrumentos y los armarios. Hasta se consiguieron los colegios para funcionar. Solo falta que den de alta a los profesores”.

Las orquestas tienen entre 10 a 14 profesores; mientras que los coros disponen de dos o tres profesores.

“Tenemos a las familias de los chicos llamándonos para ver cuándo comenzamos. Por otro lado, están los profesores esperando para tener su trabajo. Es angustiante. En el caso de la Orquesta del Bicentenario de Bariloche tiene 120 chicos, más de 100 instrumentos y más de 100 conciertos. Es muy triste ver cómo se desfinancia el programa o se pone en duda”, recalcó Videla.

Advirtió que el programa tiene 10 años y cumple “una función musical y social para los pibes de los barrios que se congregan en las escuelas para tener un momento de crecimiento musical, de contención social y de experimentación con la música”.

Unos 120 chicos participan de la Orquesta del Bicentenario de Bariloche. Foto: gentileza

Cuestionó dentro del sistema “de precariedad laboral en el que les dan de baja y alta constantemente para no pagar vacaciones, se corren estos riesgos”. “De repente al gobernante de turno se le ocurre que nos somos tan importantes y nos pone en pausa o no comenzamos. Es una tristeza. Los sueldos que cobramos encima son muy bajos comparados con la docencia. Entonces, es una decisión política darle curso al programa y no una cuestión de presupuesto”, planteó Videla.