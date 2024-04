Vecinos de Villa Pehuenia rechazan la implementación de la tasa vial: «Pagamos el combustible más caro del país»

La implementación de la tasa vial para solventar la quita de subsidios por parte del gobierno de Milei al transporte público ha generado descontento en más de un municipio. En Villa Pehuenia, los vecinos organizaron una manifestación para mostrar su rechazo ante este nuevo impuesto. «Esto afecta desde quien se levanta temprano y se traslada para ir a trabajar hasta quien no tiene auto y tienen que usar su motosierra para cortar leña para calefaccionarse o realizar una changa», manifestaron los vecinos.

La convocatoria difundida por los vecinos de Villa Pehuenia manifiesta: «no al aumento y creación de nuevas tasas. Pagamos el combustible más caro del país, no podemos pagar un 4,5% más. Queremos una propuesta de reducción del estado». La manifestación se realizará este sábado a las 16 en la plaza del centro de la localidad.

«Ya no le creemos. Internamente las calles están deterioradas y sin mantenimiento, para salir tenemos que buscar por nuestros propios medios, porque no hay máquinas para el invierno. A eso hay que sumarle los servicios públicos deficientes y falta de planificación, es una vergüenza. Estaban acostumbrados a gobernar con plata, hoy no la tienen y la única idea que se les cae es crear nuevas tasas o impuestos “, manifestaron los vecinos a Pehueniaonline.

A esto agregaron: «toda la comunidad de Villa Pehuenia Moquehue no estamos dispuesto a aceptar pasivamente decisiones que afecten nuestro bolsillo y calidad de vida. Esto afecta desde quien se levanta temprano y se traslada para ir a trabajar hasta quien no tiene auto y tienen que usar su motosierra para cortar leña para calefaccionarse o realizar una changa».

Plottier, otra ciudad del Alto Valle sumó la tasa vial

En Plottier, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una tasa de mantenimiento vial y transporte que se aplicará en la carga de combustibles. También, en el recinto hubo una declaración de apoyo a la Universidad Nacional del Comahue.

En la sesión ordinaria, los concejales declararon la emergencia vial y del transporte público por el término de veinticuatro meses. Fue con el «objeto de generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual».

Desde el concejo comunicaron que por la falta de fondos nacionales se aprobó por mayoría una “tasa de mantenimiento vial y transporte”. Al igual que en la capital neuquina, es con un canon del 4,5%.