Ipross advirtió que hay demoras en la entrega de medicación a 90 pacientes en Río Negro

La obra social Ipross reconoció «algunas demoras» en la entrega de medicación de unos 90 afiliados. El comunicado oficial se conoció luego de que Raúl Bustamante, hijo de una mujer diagnosticada con cáncer de mama, denunciara que, junto a otros 20 pacientes, tienen dificultades para acceder a la medicación. La situación denunciada, manifestaron, arrastra ocho meses.

«Si no contáramos con la ayuda del Centro Oncológico Integral (Coi) que funciona en Neuquén, que le da tratamiento a mamá con remedios oncológicos que nos ‘presta’ hasta que el Ipross se digna a entregarnos los que les corresponde cubrir, no sé que haríamos», dijo el hombre a RÍO NEGRO. Y advirtió: «Pero este centro no siempre va a contar con disponibilidad extra. Y lo que me pasa a mí es compartido por muchos que esperan, y no tienen esta opción que le mantiene controlado el cáncer a mi viejita».

En relación a las demoras en la entrega de remedios, desde el Ipross advirtieron que «en su mayoría, es medicación poco frecuente que debe tramitarse por expediente individual. Y el instituto tiene dificultades para obtener cotizaciones, lo que genera demoras en las entregas por parte de las droguerías que eventualmente pueden no tenerlo en stock». Pero aseguraron que «se garantiza la entrega».

Detallaron que la obra social gestionó y entregó medicación oncológica a 1.475 afiliados en marzo, realizando una inversión en medicamentos de alto costo y de planes especiales de aproximadamente 962 millones de pesos.

Indicaron que, además, se gestionaron y procesaron unas 68 mil recetas en ese mismo mes.

«Es importante destacar que nuestros afiliados deben presentar el pedido con la mayor antelación posible en la delegación respectiva, porque lleva varios días realizar el proceso de compra. Por eso instamos a que el afiliado y su familia se mantenga en contacto con su oncólogo, para gestionar en tiempo y forma los pedidos», manifestaron a través de un comunicado.