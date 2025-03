Inicio de clases en Roca: alegría y bancos vacíos por falta de útiles y transporte escolar

“Mi hija tenía muchas ganas de empezar nuevamente la escuela”, sintetizó Dana, la mamá de una nena de 2° grado de la escuela 155 de Mosconi.

Con mochila, vestimenta y todo listo arrancó con alegría un nuevo ciclo lectivo hoy, pero supo que cinco compañeros no pudieron llegar al aula, por distintas razones.



A nivel económico, Dana reconoció que pudieron empezar con la mochila llena de útiles porque solo tienen una hija. Pudieron comprarle todo, aunque este año decidieron reciclar cuadernos anteriores que había usado poco.



“Si uno busca precio encuentra, a comparación al año pasado noto muy poco aumento, pero se siente”, indicó la mujer en diálogo con Diario RÍO NEGRO sobre una canasta escolar que se fue por las nubes.



Según un relevamiento por librerías, una familia con dos hijos necesitó $380.000 para armar la mochila este año.



En barrio Nuevo, una madre de dos chicos escolarizados contó que no pudo mandarlos el primer día porque no le alcanzó para los útiles.



Ricardo Salto, director de Escuela 68 de Guerrico, a la que asisten mayoritariamente hijos de trabajadores rurales, aseguró que el inicio fue normal, pero hubo inasistencias.



“Tiene que ver con que todavía o les faltan las zapatillas o algunas cuestiones de útiles o guardapolvo. Nos avisaron que hasta que no le consigan las cosas no van a concurrir”, comentó.



Aunque precisó que siempre desde la escuela ayudan a proveer algun elemento en casos particulares. “Acá en la escuela siempre tenemos algún cuaderno, algún lápiz, alguna cartuchera, algunas cosas para proveer a los niños o a la familia que por ahí no pueden comprar en esta época del año”, resaltó el directivo.



Todos los años, las familias se esfuerzan por tener todo o la mayoría de los elementos, este año se sumó la dificultad de que los salarios del mes de marzo no se habían percibido a la hora de volver a las aulas.



En su escuela, aún no está en marcha el comedor, pero el transporte escolar si funciona de manera normal, no así en otras instituciones.



Además de la canasta escolar, a la que se suman los alimentos y la vestimenta, hubo algunos inconvenientes en escuelas que no permitieron a los chicos empezar con normalidad. Es el caso del transporte.

La mitad no fue por falta de transporte

Silvia Miralles, directora de la Escuela 35 Cuatro Galpones, contó que el arranque fue muy positivo y con las ansiedades típicas. “Hubo mucha presencia de familias en el primer día de clases”, aseguró.



Como contracara, en su establecimiento, la mitad de los chicos no llegó por falta de transporte. “Todavía no contamos con el transporte escolar hasta la semana que viene, por lo que comenzó un 50% de los niños. Muchas familias no tienen movilidad”, comentó.



Si bien intentaron resolver caso por caso, con colaboraciones de quienes si tienen vehículo, varios alumnos no llegaron.



Con el tema de los útiles, ante la carencia, se organizan para ayudar desde la institución. Mochilas y zapatillas también son parte de las necesidades principales de las familias.