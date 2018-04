Investigan si detrás de las polémicas denuncias de Natasha Jaitt hubo una operación

El fiscal federal Federico Delgado aseguró hoy que seguirá investigando si detrás de las polémicas denuncias de la mediática Natasha Jaitt, quien vinculó a periodistas, políticos y famosos con casos de pedofilia, hubo una operación de inteligencia, aunque por el momento descartó volver a citar a la ex stripper, cuya declaración del miércoles pasado terminó en un escándalo.

“Hasta ahora no pudimos determinar si hubo una empresa o no (detrás de las denuncias de Jaitt), estamos estudiando cómo seguir con la investigación”, dijo Delgado a radio La Red.

El funcionario judicial sostuvo además “no cree” que vuelva a citar a declarar a Jaitt, quien en su comparecencia del miércoles se retiró intespestivamente de su oficina, sin terminar con la declaración.

“Jamás vi algo así. Le tomé declaración a genocidas, a corruptos, pero nunca en tantos años en la Justicia vi lo de Jaitt, el acto quedó por la mitad, no creo que vuelva a citarla”, explicó el funcionario.

En su presentación del miércoles pasado ante el fiscal, la ex stripper dijo “yo no hablé de Carlos Pagni, dije CP, hablo de Carlos Pérez, por lo tanto no respondo en relación a Carlos Pagni” y después de discutir con su abogado abandonó el despacho de Delgado sin terminar de declarar.

Delgado investiga una denuncia del periodista Carlos Pagni, quien pidió que se investigue si una empresa privada contrató a Jaitt para que recopile información sobre supuestos casos de pedofilía que involucraría a periodistas, políticos y famosos y si se violó la ley de inteligencia.

El sábado pasado Jaitt dijo en el programa “La noche de Mirta” (El Trece) que había sido contratada por una empresa para investigar los casos de pedofilia y vinculó a periodistas, políticos famosos con los abusos a menores en Independiente.

Por estas declaraciones, que motivaron la denuncia de Pagni ante el fiscal Delgado, Jaitt prestará hoy declaración testimonial ante la fiscal María Soledad Garibaldi, quien investiga la prostitución de menores en las divisiones infantiles de Independiente, en una causa en la que ya hay seis detenidos.

También durante la jornada de hoy la fiscal Garibaldi tomará declaración al ex futbolista de Independiente y de la Selección nacional Daniel Bertoni, quien en declaraciones a la prensa dijo que casos abuso sexual de jugadores de inferiores “existió siempre”.