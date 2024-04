«Ipross no entrega remedios en Río Negro»: un colectivo de pacientes le reclama a la obra social estatal

Raúl Bustamante tiene 36 años, vive en Cipolletti y su mamá, de 64 , padece un cáncer de mama. Cuándo la noticia de la enfermedad los golpeó fuerte junto a sus hermanos dividieron fuerzas. Él asumió las gestiones ante la obra social, porque el Instituto Provincial del Seguro Médico (IPROSS) los mareaba con trámites para acceder a los medicamentos. Hoy esas acciones se centran en el reclamo para que esos remedios, que están aprobados, lleguen. Sabe que el tumor avanzará si no se trata, y, por eso, se unió a otros familiares y pacientes que conoció en los pasillos de la entidad. «Ahora somos 20 familias pidiendo por lo mismo» aseguró, angustiado.



En su celular tiene una imagen con su «vieja», que los muestra fundidos en un abrazo. «Si no contáramos con la ayuda del Centro Oncológico Integral (Coi) que funciona en Neuquén, que le da tratamiento a mamá con remedios oncológicos que nos ‘presta’ hasta que el Ipross se digna a entregarnos los que les corresponde cubrir, no sé que haríamos. Pero este centro no siempre va a contar con disponibilidad extra. Y lo que me pasa a mí es compartido por muchos que esperan, y no tienen esta opción que agradezco con el corazón, porque es la que le mantiene controlado el cáncer a mi viejita» contó el hombre, conmovido.



Esas demoras son de hasta 8 meses. Además en los casos en los que las medicinas no tienen cobertura al 100% también hay problemas, porque se redujeron los porcentajes. «Antes, según el plan, cubrían un 40, 60 o 70% de las recetas, y ahora sólo un 15 o 17%» se lamentó Raúl.



Eso convierte en imposible el sostenimiento de los tratamientos para pacientes crónicos. «De casos como el de mi vieja ni hablar, porque los remedios salen de $9.000.000 a $20.000.000, e incluso más» precisó.

Aunque la falta de medicación es el tema más grave a eso se suma el pago de coseguros a los profesionales «porque nadie te atiende si no abonás entre $5000 y $7000, según el médico. Desde Ipross te dicen que no deberían pedírtelo pero ahora todos lo hacen» aseguró.



Volviendo al incumplimiento en la entrega de medicación, el cipoleño explicó que ni siquiera un amparo judicial destrabó la situación que vive junto a su madre. «Hace 15 días la Justicia hizo lugar a mi presentación, y aún no se dieron por aludidos» cuestionó, indignado.



Sobre el colectivo que integra, explicó que están armando acciones para visibilizar lo que están padeciendo. «Si no nos escuchan de a uno, saldremos todos a pedir que se regularice esto. Las vidas y el bienestar de los nuestros están en juego» finalizó, apenado.