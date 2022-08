Ipross le niega acompañamiento terapéutico a un niño de Cipolletti con un grave cuadro de salud

Una mamá de Cipolletti denunció que la obra social del Estado no autoriza que su hijo sea asistido por un cuidador domiciliario. Según informó Agustina González Ipross rechazó el pedido para renovar el módulo para que pueda continuar teniendo a su cuidadora.

Ciro tiene 10 años y padece un grave cuadro de salud. Hace meses su pediatra y su mamá solicitaron un pedido a la obra social para que aprueben la prestación para que Ciro pueda continuar teniendo a su cuidador, en febrero el requerimiento fue autorizado hasta este mes. Pero ahora no quieren renovarlo.

El problema inició cuando Agustina tuvo que renovar el módulo de prestación en la obra social. Según su testimonio «la obra social no tiene los suficientes cuidadores para las familias, por ello hay muchas que no pueden acceder al beneficio. En febrero le otorgaron la cobertura por seis meses, pero le pidieron que regularice la situación». En ese pedido solicitaron que la cuidadora de Ciro presente la documentación como prestadora para poder continuar cuidando al niño, pero los cupos para que los interesados puedan matricularse se dan una vez por año.

Según informó Agustina, accedió a esa cuidadora por un listado de 50 personas que envió la misma obra social, pero a partir del 24/11/2021 decidieron darle la baja y no le permiten continuar trabajando, por lo tanto no aprobaron el módulo de prestación.

Ante la negación al pedido, la mujer se presentó en las oficinas de la obra social donde tuvo que pasar un incómodo momento. La mujer relató que en las oficinas «solicitó que aprobaran el modulo porque su hijo lo necesita, como se lo negaban insistió y se desesperó. Otro padre, en la misma condición con un hijo con discapacidad pidió que la escucharan, en ese momento vino un gendarme y le pidió que la acompañe a una oficina. Allí me dijeron que iban a solucionar el problema, que no me ponga así. Pero luego llegó la delegada de la obra social que nuevamente negó el pedido». La mujer estuvo más de tres horas en la oficina tratando de resolver el conflicto, pero no obtuvo una respuesta favorable.

Hoy contó que logró comunicarse con la encargada de discapacidad del Ipross a nivel provincial y le informó que se iba a ocupar y ver la posibilidad de aprobar el pedido.

Además, explicó que va a realizar una denuncia en el Inadi por el maltrato que recibieron. «Parece que les molestan los padres de los chicos con discapacidad, no le encuentro explicación a que haya un gendarme en una oficina pública y deba encerrarme en una oficina al fondo para que no moleste, eso no colabora en la resolución de los conflictos. La denuncia me parece necesaria para que tomen conciencia de que ningún padre va a complicarle la existencia a la obra social, a mí me importa que mi hijo tenga la prestación”.