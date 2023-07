Isabella, la bebé prematura, y su mamá recibieron ayuda tras una campaña solidaria en Roca

La solidaridad no tardó en cobijar a Isabella y su familia, que desde el viernes piden ayuda a los vecinos para salir adelante ante un difícil momento. En los últimos tres días tuvieron eco.

La bebé recién nacida es de Villa Regina, nació en esa ciudad por su prematurez tuvo que ser trasladada a Roca junto a su madre Jazmín; para ser atendida en un centro de mayor complejidad. El problema es que no cuentan con fondos suficientes para los gastos operativos durante la internación en Roca y se preparan para la salida y el cuidado de la bebé.

Isabella nació hace un poco más de una semana con apenas unos gramos de peso y con el correr de los días tras la atención médica pudo aumentar. Hoy ya pesaba 1,800 gramos, según informaron fuentes de la Clínica Roca.

«Isabella se encuentra avanzando muy bien. Con la campaña no solo se recaudó dinero si no pañales y ropita», contó Jazmín, mamá de la pequeña en diálogo con RIO NEGRO esta mañana.

La pequeña se encuentra evolucionando favorablemente, está estable y sin asistencia respiratoria. Médicos que siguen el caso, informaron que en dos semanas y media podría recibir el alta si sigue en este ritmo de evolución.

Durante el fin de semana, muchos vecinos y sobre todo vecinas de Roca ofrecieron su ayuda con pañales para prematuros y también aportes de dinero vía transferencia.

Campaña solidaria: para qué es la ayuda

Mica Silva es la tía de la bebé fue quien inició una campaña por sus redes sociales pidiendo ayuda para su hermana y sobrina. Con el nombre de «Campaña solidaria para Isabella» comunicó que la bebé se encuentra internada en el centro materno infantil de la Clínica Roca, donde espera el alta.

La complicación principal para esta familia es que la mamá de la nena está internada en la Casa de Madres del hospital Francisco López Lima ubicada en las 250 Viviendas y cada tres horas debe ir a alimentarla, por lo que tiene que trasladarse un largo camino.

Les resulta difícil trasladarse hacia la clínica porque «recibió a su hija por medio de cesárea y le cuesta mucho caminar», dijo Micaela, hermana de la mujer.

En este sentido, necesitan ayuda para poder solventar el gasto en transporte durante los días en que Isabella tiene que permanecer internada y también en la salida. A su vez, necesitan pañales para bebés prematuros.

«La donación la estamos ultilizando para comprar cosas a la bebé y para cuando le den el alta definitiva no viajemos con la bebé en colectivo para que no se contagie de nada y no pase frío», concluyó la madre.

Para los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del alias: Mica.silva.11 o contactarla a través del usuario en Facebook «Mika Shera Silva».