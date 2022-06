Islote Lobos: el nuevo Parque Nacional de Río Negro, en la mirada de quienes lo cuidan

Detrás del anuncio de la creación de un nuevo parque nacional en Río Negro hay una tarea silenciosa que pide ser contada. Es la que realizan a diario en Islote Lobos el guardaparque Leonardo Juber y el guardafauna Jonatan Ferrada.

El objetivo del trabajo es preparar la transición del lugar pegado a Playas Doradas para que pueda abrirse al público en uno o dos años, según sus primeros cálculos

Los dos coinciden en la misma imagen cuando Río Negro, -vía telefónica- les pide que describan el área: “Esto es un paraíso, deslumbra poder disfrutar de la diversidad de vida que tiene”.

Ferrada tiene 36 años, nació, se crió y tiene una gran familia en Sierra Grande. “Solo por parte de madre somos ochenta, imaginate… una multitud”, cuenta con humor. Jonatan es buzo, dice que toda su vida estuvo siempre ligada al mar y que si se aleja mucho lo extraña. Cuando junta días de franco viaja a Trelew para estar con su hijo Benjamín.

Jonatan Ferrada le realiza una curación a un flamenco herido.

Parte de sus tarea habitual en Islote Lobos.

Leonardo tiene 40 años y llegó hace dos años a Playas Doradas, desde El Impenetrable chaqueño. Allí realizó la misma tarea que ahora: adaptar un área protegida a parque nacional.

“Lo que hacemos es proteger la vida en los islotes del complejo”, resume Jonatan al explicar su trabajo.

Sostuvo también que las tareas cambian con las estaciones. “En verano se da un pico alto de reproducción de la avifauna y de los lobos marinos. Tenemos que garantizar que los pichones y crías crezcan bien para que puedan migrar”.

Una nube de aves domina el atardecer en uno de los seis islotes. El lugar es parada obligatoria para las especies migratorias,

de allí la necesidad de preservarlo. Foto Hernán Povedano

En invierno llegan otro tipo de aves, las migratorias, que usan el islote para alimentarse y descansar.

“Vienen desde Tierra del Fuego, lugares del sur e incluso Chile. Vuelan hasta el Ártico canadiense. En este inmenso recorrido necesitan paradas. Islote Lobos es una de ellas”, explicó el guardafauna.

Deslumbra ver las diversas formas de vida que hay en el lugar: ballenas, pingüinos, delfines y nubes de aves migratorias. Es fantástico». Jonatan Ferrada, guardafauna

Los pulperos también están bajo la mirada atenta de los protectores del islote. Los controlan para que hagan sus tareas bien y no dañen los espacios.

La declaración de parque nacional apunta a brindar más protección a los lobos marinos de uno y dos pelos, a la colonia reproductiva de pingüinos Magallanes y a los lugares donde nidifican las aves.

Trabajan en la transición del lugar

“La mayor parte de nuestro trabajo apuntó a la transición de Islote Lobos, para pasar de área provincial a una nacional. Hubo tareas de planificación con permanencia en territorio, contactos con vecinos, propietarios de campos y pobladores rurales. Y ahora estamos armando el equipo para el parque. De a poco van a ir llegando para instalarse”, explicó Juber.

Leonardo Juber es guardaparque nacional y llegó hace dos años a Islote Lobos desde El Impenetrable chaqueño.

Hasta el momento cinco personas trabajan en el área protegida, cuando se abra al público, calculan que serán unas 15, entre guardaparques, personal administrativo, técnicos y demás.

Con la sanción de la ley para la creación del parque nacional se inicia una nueva etapa.

En lo que respecta a la infraestructura, parten desde cero. “Hay que hacer todo, el área hoy no tiene nada”, aclara Jubert.

“Hay que pensar en las viviendas para los guardaparques, la intendencia, el centro de visitantes, galpones, los talleres. Hay que empezar con todo el proceso”, indicó.

El primer parque marino del país

La porción marina del lugar, también quedará bajo jurisdicción de Parques Nacionales.

Mencionó también el trazado de los caminos y senderos, el soporte de comunicaciones, y el equipamiento necesario para la presencia en el mar, ya que Islote Lobos será el primer parque nacional marino de la Argentina. “El dominio y la jurisdicción del mar es todo un desafío”, expresó el guardaparque.

Una sensación contradictoria vivió Jonatan cuando supo que el lugar donde trabaja sería jerarquizado. “Por un lado me puse muy contento porque sabía que se iba a proteger mejor lo que para mi es el lugar más hermoso de Río Negro; pero por otro pensé: si cambia de categoría, quizás me tenga que ir del lugar. Eso me preocupó porque yo trabajo para la Provincia. Por suerte Parques nos está demostrando que tiene todo el interés para absorbernos”.

Cada islote tiene su particularidad

El sitio es un archipiélago formado por seis superficies rocosas.

Al ser declarado Parque Nacional, Islote Lobos pasaría ser un polo turístico con desarrollo sustentable. Foto: Guillermo Svendsen

El paisaje cambia en forma abrupta según suba o baje la marea.

“Cuando el agua está arriba -dice el guardafauna Jonatan Ferrada- ves los islotes bien marcados, cada uno con sus características. Cuando baja se descubre una gran espartina verde y todo se asemeja a una pradera”.

Cada islote tiene sus propias características, y así los describen guardas ambientales, los de norte a sur:

– Islote Lobos: es una isla pequeña cubierta de rocas sin vegetación. La usan los lobos de 1 y 2 pelos y cormoranes.

– La Pastosa: es la más grande. La que más acceso permite porque es la primera que se descubre con marea baja. Está cubierta de pingüinos, ostreros, garzas, la mayor biodiversidad. Tiene una colonia de lobos marinos muy grande, unos 1.500 dependiendo la época.

– Islotes Los Pájaros y Los Redondos : son bastante similares y están cubiertas por distintas aves. Desde ostreros, pasando por garzas y hasta jotes. Ambas tienen pingüinos.

– Ortiz Sur y Ortiz Norte: son las que están más cerca del continente. No tienen mucha vida animal pero sí vegetal. Cubiertas por jume, jarillas y espartina.