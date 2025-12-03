Jueves con máximas de 32º C en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: ¿cómo será el clima en la cordillera y la costa? 

El Alto Valle, la cordillera rionegrina y la costa atlántica de Río Negro transitarán este jueves 4 de diciembre con condiciones propias del inicio del verano patagónico, marcado por temperaturas cálidas en los valles, tiempo variable en la montaña y presencia de brisas marítimas en el litoral.

Clima en Neuquén y Río Negro: máximas de 31°

Alto Valle: calor moderado y cielo parcialmente nublado

Neuquén capital y General Roca presentarán condiciones estables durante gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado, períodos soleados y temperaturas que, según los registros habituales de esta época del año, suelen ubicarse entre los 15°C de mínima y los 28°C a 32°C de máxima.

No se esperan fenómenos alarmantes, aunque es común que en horas de la tarde se registren vientos moderados del oeste o sudoeste, con ráfagas que pueden incrementarse hacia el atardecer.

Cordillera: tiempo variable en Bariloche y posibilidad de inestabilidad

Para San Carlos de Bariloche, el comienzo de diciembre suele presentar condiciones cambiantes. Este jueves se anticipa un día con cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas en la mañana —entre 7°C y 10°C— y máximas que podrían llegar a 18°C o 20°C durante la tarde.

Sobre la cordillera no se descarta el desarrollo de inestabilidad aislada, especialmente hacia la tarde o noche, un comportamiento habitual de la transición hacia el verano en la zona andina.

Costa atlántica: jornada templada y con viento del mar en Viedma

En Viedma y la zona de la costa rionegrina, el jueves se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, temperaturas templadas y la presencia clásica del viento del este/sudeste, que mantiene las máximas en valores moderados.

Para esta época del año las mínimas suelen ubicarse entre 13°C y 15°C, mientras que las máximas rondan los 22°C a 25°C, acompañadas de brisas marítimas constantes durante toda la jornada.