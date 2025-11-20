Vuelve el calor en Neuquén y Río Negro este viernes, en el inicio del finde largo: qué pasa con el viento

Se viene el fin de semana largo y este viernes muchos vecinos de Neuquén y Río Negro disfrutarán de la vuelta del calor en su día no laborable. Qué dice el pronóstico del tiempo para este 21 de noviembre en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital y Cipolletti se aproxima una máxima de 30°C, que estará acompañado por una leve brisa desde el sudoeste.

Por la noche la temperatura bajará abruptamente hasta los 10°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores, por su parte, AIC anticipó una máxima de 30°C, con un cielo parcialmente cubierto, y poca presencia del viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 8°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, con ráfagas de casi 30 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la cordillera este viernes

En Bariloche, AIC pronosticó que para este viernes habrá una máxima de 22°C, con un cielo mayormente nublado, y leve presencia del viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 3°C, mientas que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aunque con menor incidencia.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, mientras tanto, se aguarda un viernes templado y un cielo mayormente nublado, con poca presencia del viento desde el oeste. Por la noche, la temperatura descenderá a 3°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la costa atlántica

Por último, en Viedma se aproxima una jornada cálida, con una máxima de 24°C, pero con un cielo completamente nublado y viento del sur con ráfagas de 35 km/h.

Por la noche anunciaron «lluvias débiles y dispersas», mientras que la mínima será de 5°C. A su vez, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas superiores a los 50 km/h.