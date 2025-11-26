Nubes negras en Neuquén y Río Negro: las zonas con alerta por tormentas este miércoles y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este miércoles 26 de noviembre. Las nubes negras cubrirán gran parte de Neuquén y Río Negro. Se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo. Cuáles son las zonas bajo alerta y los peores horarios.

Nubes negras: las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro

Según detalló el SMN, en ambas provincias hay una advertencia por tormentas- «Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», describió.

Estos son los puntos con advertencia en Neuquén este miércoles:

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta por tormentas el miércoles por la tarde.

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: advertencia este miércoles por la tarde.

Las zonas afectadas por la alerta en Río Negro, según detalló el SMN:

Este de El Cuy – General Roca: alerta durante la tarde y noche.

Avellaneda – Pichi Mahuida: alerta por la tarde y noche.

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta durante la tarde y noche.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.