Nubes negras en Neuquén y Río Negro: las zonas con alerta por tormentas este miércoles y los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo en la región este 26 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este miércoles 26 de noviembre. Las nubes negras cubrirán gran parte de Neuquén y Río Negro. Se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo. Cuáles son las zonas bajo alerta y los peores horarios.
Nubes negras: las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro
Según detalló el SMN, en ambas provincias hay una advertencia por tormentas- «Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», describió.
Estos son los puntos con advertencia en Neuquén este miércoles:
- Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta por tormentas el miércoles por la tarde.
- Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: advertencia este miércoles por la tarde.
Las zonas afectadas por la alerta en Río Negro, según detalló el SMN:
- Este de El Cuy – General Roca: alerta durante la tarde y noche.
- Avellaneda – Pichi Mahuida: alerta por la tarde y noche.
- Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta durante la tarde y noche.
Recomendaciones durante la alerta por tormentas
Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar efugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
