Juicio por el femicidio de Agustina Fernández: habrá manifestaciones fuera del Poder Judicial, este lunes

En cinco días iniciará en la sala de audiencias del Poder Judicial de Cipolletti el juicio por el femicidio de Agustina Fernández. La fecha de inicio está pactada para el lunes 6 de mayo y contará con 11 jornadas durante las que más de 100 testigos declararán ante el jurado popular. Allí se definirá la culpabilidad de Pablo Parra por el asesinato de la joven estudiante. La agrupación Ni Una Menos de Cipolletti convocó a concentrar fuera del Poder Judicial.

«Exigimos justicia, Pablo Parra femicida», manifiesta la convocatoria difundida por la asamblea Ni Una Menos de Cipolletti de cara al inicio del juicio por el femicidio de Agustina Fernández. Desde las 8 concentrarán frente al Poder Judicial, ubicado en esquina de España y Urquiza.

Días atras, la mamá de Agustina Fernández agradeció el apoyo que ha recibido desde el primer día por parte de la comunidad de Cipolletti y La Pampa y anunció que para el inicio del juicio esperan la llegada de un colectivo con amigos, allegados y vecinos de Agustina Fernández.

Además, agregó que buscan un «juicio justo. Justo sería que Agustina esté acá para defenderse, pero no es así. Nosotros vamos con la verdad, no hicimos nada malo. Vamos a ir a las audiencias no solo a presenciar sino a controlar».

Sobre el juicio, desde el Poder Judicial explicaron que el juicio iniciará el 6 de mayo en la sala de audiencias del Poder Judicial en Cipolletti. En el último control de acusación se admitieron 39 testigos comunes a la fiscalía, querella y defensa, 49 testigos exclusivos de la fiscalía y la querella y 27 de la defensa.

También durante el proceso se exhibirá la prueba documental de los allanamientos e intervenciones telefónicas efectuados durante la investigación, fotografías e informes policiales y también informes de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones de la Procuración y de la Oficina de Informática Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti: Cuál es la teoría de la fiscalía

Según la teoría de la fiscalía, el acusado Pablo Parra, el 2 de julio dejó el departamento donde vivía con la intención de atacar a la joven. Tenía todo planeado para cometer el femicidio, incluso se aseguró que la joven estuviera en su departamento, un espacio de su conocimiento y dominio.

Para asegurarse la invitó a cenar el mismo día que ocurrió el crimen; la esperó afuera del complejo y le dijo que vaya a su departamento. La dejó sola, y minutos después regresó ingresando por la puerta trasera y atacó a Agustina. No satisfecho, con la joven ya en pisó continuó golpeándola.

Una vez cometido el crimen, Parra abandonó el lugar, desordenó un poco un sector de la habitación para simular un robo, y se llevó su celular y el de Agustina. También, se llevó las llaves de la joven.