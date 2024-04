Femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti: cambió el juez técnico a pocos días del juicio.

El próximo lunes 6 de mayo, en la sala de audiencias del Poder Judicial de Cipolletti comenzará el juicio por el femicidio de Agustina Fernández. Serán 11 jornadas en las que declararán más de 100 testigos y se mostrarán las pruebas del caso para que el jurado decida si Pablo Parra es culpable del hecho. El juez técnico que brindaría la sentencia final iba a ser Marcelo Gómez, pero por un problema de salud tuvieron que reemplazarlo.

Fuentes judiciales explicaron a Diario RÍO NEGRO que el juez Marcelo Gómez sufrió un inconveniente médico durante el fin de semana. El profesional de la salud que lo atendió le solicitó tomar reposo durante 10 días.

Debido a esto, el nuevo juez técnico del juicio por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti será Guillermo Baquero Lazcano. Según manifestaron desde el Poder Judicial, el magistrado ya había formado parte del proceso de control de acusación en el caso.

Baquero Lazcano deberá ser además, quien presida la audiencia de selección del jurado popular que se realizará este viernes. Será también quien decidirá la condena en caso de que el jurado declaré culpable a Pablo Parra.

El juicio iniciará el 6 de mayo en la sala de audiencias del Poder Judicial en Cipolletti. En el último control de acusación se admitieron 39 testigos comunes a la fiscalía, querella y defensa, 49 testigos exclusivos de la fiscalía y la querella y 27 de la defensa.

Además, durante el proceso se exhibirá la prueba documental de los allanamientos e intervenciones telefónicas efectuados durante la investigación, fotografías e informes policiales y también informes de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones de la Procuración y de la Oficina de Informática Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

«Esperemos poder avanzar y llegar a lo mínimo que pedimos: perpetua», dijo Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández

A pocos días del inicio del juicio, Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y explicó como se prepara para esta etapa. En la entrevista, Silvana agradeció el acompañamiento que recibió desde el primer día y recordó el pedido de justicia.

«Tengo tranquilidad. Nosotros no tenemos nada que demostrar, las pruebas están. Solo queremos que las audiencias se desarrollen en armonía. Esperamos poder avanzar y llegar a lo mínimo que pedimos que es perpetua», manifestó Silvana.

A esto agregó: «Queremos un juicio justo. Justo sería que Agustina esté acá para defenderse, pero no es así. Nosotros vamos con la verdad, no hicimos nada malo. Vamos a ir a las audiencias no solo a presenciar sino a controlar».

Además, agradeció el apoyo que ha recibido desde el primer día por parte de la comunidad de Cipolletti y La Pampa. Para el inicio del juicio esperan la llegada de un colectivo con amigos, allegados y vecinos de Agustina Fernández.

Escuchá a Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández, en RÍO NEGRO RADIO:

