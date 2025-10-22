La ampliación del IFD N° 14 en Cutral Co ya está en marcha

Estudiantes que optan por los siete profesorados para formarse como docentes en enseñanza media y el equipo docente y no docente esperan con entusiasmo la construcción de la segunda etapa en el IFD N° 14. El anuncio se hizo a mediados de este año y la ejecución estará a cargo del municipio cutralquense.

En el Instituto de Formación Docente “Aníbal Ponce” están en marcha siete profesorados: Lengua y Literatura; Matemática; Geografía; Química; Física; Biología; y este año se le sumó Filosofía. Cuando se creó en 1989 solo se dictaban las dos primeras.

Después de muchos años de idas y vueltas, porque el proyecto de edificio propio se alcanzó recién en 2023, se aguarda la ejecución de la segunda etapa. Para albergar a la población que conforma la institución es imperioso que se amplíe porque en la actualidad todavía hay un profesorado que se cursa en un espacio compartido (el CPEM N° 51) y otro en cuatro aulas móviles, los denominados tráilers. Además, funcionan en tres turnos: mañana, tarde y vespertino. En el predio donde se levanta, Gregorio Álvarez y Juan José Valle en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co, está el espacio suficiente para la segunda etapa.

A mediados de este año se confirmó que los fondos para la ampliación de 650,50 m2 serán aportados por el gobierno provincial mientras que la ejecución estará a cargo del municipio, bajo la modalidad de administración delegada con un proceso licitatorio en marcha. Se dispuso un presupuesto de $1.400 millones para su construcción.

Se espera que en estos días se conozca la empresa encargada de llevar adelante los trabajos de edificación. El plazo de ejecución está fijado en nueve meses.

La iniciativa propone la ampliación de dos nuevas naves en forma de L y que estarán ubicadas frente a las actuales instalaciones, con una orientación hacia el sudoeste del predio. Así quedará -una vez concluida- un patio interno central que se convertirá en el eje articulador. Se busca que este espacio común que se creará permita facilitar las actividades institucionales.

El proyecto por ejecutar contemplará el aula magna, los sanitarios de estudiantes, un baño accesible y dos para docentes. Incluye cuatro aulas, oficina de coordinación administrativa, oficina de soporte y tecnología, preceptoría, biblioteca y zonas de circulación.

Además, el presupuesto que se volcará tiene prevista la remodelación en varios sectores ya existentes. Se detalló, entre otros, el cierre inferior del alero en lateral del frente, la colocación de parasoles sobre ala de aulas orientadas al norte (sobre calle Gregorio Álvarez), y el retiro de vereda acceso y su readecuación. Se reubicará una abertura en la preceptoría para ampliar el local; se colocarán puertas en los sanitarios de estudiantes; y en la Secretaría se retirarán persianas y colocarán ventanas tipo guillotina.