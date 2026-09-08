La cirugía robótica, cada vez más cerca: Bariloche quiere ser pionera en Río Negro

La cirugía torácica transita una constante evolución. Nuevas tecnologías, avances en diagnóstico, terapias multimodales y procedimientos mínimamente invasivos transforman día a día la práctica clínica. Bariloche reunió a especialistas de todo el país en las Jornadas Federales de Actualización en Cirugía Torácica que se llevó a cabo en el hospital Ramón Carrillo, organizadas por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica.

Por primera vez, en el aula magna del hospital público de Bariloche se hizo un curso «hands on» en lobectomías pulmonares miniinvasivas, consideradas como es el estándar de oro para que los cirujanos torácicos adquieran las destrezas necesarias en técnicas avanzadas de videotoracoscopía en cirugía robótica.

Matías Lescano, cirujano de tórax barilochense designado director del evento, aspira a implementar la cirugía robótica en la Río Negro a mediano plazo, junto a otros tres colegas de su ciudad y de General Roca, Marcelo Baratta, José Sustersic y Alejandro Vonna.

«Nos encontramos con cirujanos de tórax de renombre como el jefe del Servicio del Hospital Italiano, Británico y del Hospital de Clínicas, entre otros, que permite actualizarnos y mantener a la provincia en un nivel de especialistas de cirugía robótica de alto nivel«, sintetizó Lescano.

Matías Lescano, cirujano torácico de Bariloche. Foto: Chino Leiva

En el encuentro, se abordó la implementación de la cirugía robótica que se expande poco a poco por todo el país y los especialistas de Rosario detallaron cómo llevar adelante un servicio de cirugía robótica.

El sistema robótico da Vinci es un procedimiento mínimamente invasivo en el que el cirujano controla brazos articulados desde una consola para operar el tórax con alta precisión y visión tridimensional. Tiene un costo aproximado de 3 millones de dólares, pero hay otro que alcanza 1,8 millón de dólares.

«Permite hacer cirugías urológicas, ginecológicas, generales y torácicas. Y la tecnología garantiza mayor precisión, por eso, se está usando en todas partes del mundo. Es una herramienta más que cualquier servicio debe tener«, advirtió el médico que se desempeña en el hospital público de Bariloche, el Sanatorio San Carlos y el Hospital Privado Regional. Y acotó que este sistema ya se puso en marcha hace años en varios hospitales de ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe y Misiones.

Especialistas impulsan la llegada de la cirugía robótica a Bariloche. Foto: Chino Leiva

«Estamos en tratativas para contar con un robot también en Bariloche y que esto sea un puntapié para la provincia. Lo cierto es que requiere formación. Con Alejandro Vona, de General Roca, participamos de una capacitación en el Shanghai Pulmonary Hospital, el centro torácico más grande del mundo, en China«, planteó. El curso de entrenamiento en cirugía robótica se lleva a cabo en Brasil y después de un año, se adquiere la certificación en esa especialidad.

En relación a las cirugías torácicas, permite efectuar lobectomías (sacar un pulmón o la mitad), hacer reconstrucciones bronquiales, cirugías menores como biopsias de pleura, de pulmón y resecciones menores (técnicas quirúrgicas que consisten en extirpar de forma total o parcial un órgano, tejido o lesión del cuerpo humano).

¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de cirugías? Hay un menor riesgo de sangrado y le permite al cirujano estar más cómodo, realizar cirugías de mayor complejidad y de manera más rápida. «Consiste en una especie de consola que se ubica al lado del paciente y se emplea una especie de joystick con las dos manos. Eso imita tus movimientos; saca el temblor, por ejemplo. Los movimientos son precisos y a la vez, tenés más movilidad», describió.

Especialistas impulsan la llegada de la cirugía robótica a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Destacó que permite «una visión de alta definición ya que estás inmerso adentro de la cirugía. Y permite movimientos más extensos que no se pueden realizar con una pinza o con las manos. Esto te agrega una articulación y podés girar 360 grados, sin ningún problema».

Lescano advirtió que «Río Negro no puede quedarse afuera de este sistema. Solo en Bariloche y Roca tenemos alrededor de 250 cirugías torácicas anuales: hablamos de cáncer de pulmón como la causa principal, seguida de enfermedades inflamatorias como la tuberculosis, reumatológicas -que pueden generar nódulos en los pulmones-, resecciones de tráquea, pulmones, mediastino».

Resaltó además que se requiere la participación de todas las especialidades para impulsar la cirugía robótica en tanto «la patología torácica representa un pequeño porcentaje y no es tan frecuente, como la urológica. Los urólogos cuentan con el 50% de ese servicio; ginecología, con el 30%; cirugía general, 30% y 20%, la cirugía torácica. Por eso, debe haber formación de todos los especialistas«.

Lescano insistió en la necesidad de avanzar a esta modalidad. «Hoy nadie piensa en hacer una cirugía de vesícula abierta. Se hace por laparoscopía. A futuro, la cirugía robótica va a ser el estándar, la primera elección», concluyó.

Especialistas impulsan la llegada de la cirugía robótica a Bariloche. Foto: gentileza

La Sociedad Argentina de Cirugía Torácica donó 1.500.000 pesos al Hospital Ramón Carrillo de Bariloche a fin de cambiar el mobiliario para el área de Docencia e Investigación.