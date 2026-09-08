DistopIA en el mundo actual

César B. López Meyer

DNI 5.404.634

DistopIA. Con ese ingenioso “juego de letras” se tituló la nota de opinión (Clarín 2/9/26), que asimilaba la inteligencia artificial con el seductor canto fatal de las sirenas, indicando que la máquina no fascina por lo sobrehumano sino por lo humano, y que IA no necesita coacción porque sus súbditos aman la servidumbre.

A mí, sin desestimar sus efectos no queridos, me fascinan ambas facetas: la sobrehumana y la humana. Y no pienso que amo la servidumbre cuando requiero la asistencia de expertos en asuntos que no domino o que pueden brindarme colaboración.

Recurrir a una inteligencia ajena, humana o artificial, no supone abdicar de la propia. Una distopía describe una sociedad ficticia, opresiva y deshumanizada; espero que la IA contribuya precisamente a lo contrario.

Dice el autor que Homero dejó la solución: cera en los oídos de los remeros y Ulises atado al mástil para no sucumbir a la tentación. Aunque luego aclara que la imagen es metafórica para destacar el uso prudente que aconseja, lo cual me parece muy atinado, creo que con ese criterio,

Adán debió atarse al manzano y así, tal vez, estaríamos viviendo en un paraíso.

Pero ninguno de esos relatos inmemoriales contiene la solución, que depende de la inteligencia humana aprovechando con prudencia la artificial.